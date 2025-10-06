গুগলে কম সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার ৭ কৌশল

গুগলে কম সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার ৭ কৌশল
অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধানের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম গুগল। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ নানা বিষয়ে জানতে গুগল সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করেন। কিছু সহজ কৌশল মেনে চললে গুগলে তথ্য খোঁজা আরও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করা যায়। গুগল সার্চের অভিজ্ঞতা উন্নত করার সাতটি কৌশল জেনে নেওয়া যাক।
১. নির্দিষ্ট বাক্যাংশ খোঁজ করা
কোনো বাক্য বা শব্দগুচ্ছ ঠিক যেমন আছে, তেমনভাবে খুঁজতে চাইলে সেটি উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”) দিয়ে লিখতে হবে। যেমন “বেস্ট পিজ্জা ইন ঢাকা” লিখে সার্চ করলে গুগল কেবল এই নির্দিষ্ট বাক্যাংশযুক্ত ফলাফলই দেখাবে। এতে অপ্রাসঙ্গিক লিংক ঘাঁটাঘাঁটি না করে সরাসরি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।
২. অপ্রাসঙ্গিক ফলাফল বাদ দেওয়া
কোনো শব্দ সার্চের ফল থেকে বাদ দিতে চাইলে শব্দটির পর মাইনাস (ফ্রুট-) চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন ‘অ্যাপল-’ লিখলে শুধু অ্যাপল প্রতিষ্ঠানের তথ্যই দেখাবে গুগল। ফল আপেল–সংক্রান্ত কোনো তথ্য দেখা যাবে না সার্চ ফলাফলে। নির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্য খোঁজার সময় এটি বেশ কার্যকর।
৩. শব্দের অর্থ জানা
গুগলের মাধ্যমে অনেকেই বিভিন্ন শব্দের অর্থ জানতে চান। গুগল ট্র্যান্সলেট চালুর ঝামেলা ছাড়াই কোনো শব্দের অর্থ জানতে সার্চবারে লিখতে হবে ‘Define:’ শব্দ। গুগল সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের অর্থ, উচ্চারণ ও ব্যবহার দেখাবে।
৪. বাক্যের পুরো অংশ মনে না থাকলে
কোনো বাক্যের পুরো অংশ মনে না থাকলে সেখানে তারকা (*) চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। যেমন ‘বেস্ট * প্লেস ইন বাংলাদেশ’ লিখলে গুগল ফাঁকা অংশটি নিজে থেকে পূরণ করে সম্ভাব্য ফলাফল দেখাবে। আংশিক তথ্য থেকে তথ্য খোঁজার জন্য এটি বেশ কার্যকর।
৫. বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে টাকার মান জানা
গুগল সার্চের মাধ্যমেই তাৎক্ষণিকভাবে মুদ্রা বা পরিমাপের একক রূপান্তর করা যায়। ১০০ মার্কিন ডলার টু টাকা বা ১০ কিলোমিটার টু মাইল লিখলেই গুগল সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশের টাকার মানের পাশাপাশি দূরত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেখাবে।
৬. ফ্লাইট, আবহাওয়া ও খেলার ফলাফল জানা
নির্দিষ্ট উড়োজাহাজের অবস্থান, আবহাওয়া বা খেলার ফলাফলা জানতে এখন আলাদা ওয়েবসাইটে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এ জন্য নির্দিষ্ট ফ্লাইটের নাম লিখে স্ট্যাটাস বা ঢাকা ওয়েদার শুধু লিখতে হবে।
৭. নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসন্ধান
শুধু একটি ওয়েবসাইটে তথ্য খুঁজতে চাইলে সার্চবারে লিখতে হবে ‘: সাইটের নাম ও কাঙ্ক্ষিত সার্চ কি–ওয়ার্ড’। এর ফলে পুরো ওয়েব না ঘেঁটে সরাসরি সেই ওয়েবসাইটে থাকা সব তথ্য দ্রুত জানা যাবে।
সূত্র: টেকলুসিভ