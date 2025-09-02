টিপস

ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ না এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ, কোনটি ব্যবহার করবেন

কম্পিউটার বা ল্যাপটপে অতিরিক্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বাজারে সবচেয়ে প্রচলিত দুটি সমাধান হলো ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ এবং এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ। নাম আলাদা হলেও দুটোই ইউএসবি ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডিভাইসে যুক্ত হয়ে তথ্য সংরক্ষণের কাজ করে। তবে ব্যবহার, সুবিধা-অসুবিধা ও নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ

ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ পেন ড্রাইভ বা থাম্ব ড্রাইভ নামেও পরিচিত। ছোট আকারের ও সহজে বহনযোগ্য এই ডিভাইস ফ্ল্যাশ মেমোরি মডিউল ব্যবহার করে। যার ভেতরে কোনো যান্ত্রিক অংশ নেই। ফলে পড়ে গেলে বা ধাক্কা লাগলেও এগুলোর কোনো ক্ষতি হয় না। দ্রুত তথ্য আদান–প্রদানের জন্য এটি সহজ সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্যতায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। প্রতিবার নতুন তথ্য লেখার সময় মেমোরি সেল ক্ষয় হতে থাকে। কম দামের ড্রাইভে উন্নত ওয়্যার-লেভেলিং প্রযুক্তি না থাকায় এই সমস্যা আরও বেড়ে যায়। আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো, সচরাচর ২ টেরাবাইটের বেশি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও দাম অনেক বেশি।

এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ

আকারে বড় এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ সাধারণত আলাদা কেব্‌ল দিয়ে যুক্ত করতে হয়। এতে চুম্বকীয় ডিস্ক বা প্ল্যাটার ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। যেহেতু ভেতরে যান্ত্রিক অংশ থাকে, তাই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তবে দাম ও স্টোরেজ সুবিধার হিসাব করলে হার্ড ড্রাইভ অনেক এগিয়ে। পরিচিত ব্র্যান্ডের ড্রাইভে ২৮ টেরাবাইট পর্যন্ত স্টোরেজ পাওয়া যায়, যা ফ্ল্যাশ ড্রাইভের নাগালের বাইরে। তবে বড় স্টোরেজের ডিভাইস কেবল ইউএসবি দিয়ে চালানো যায় না। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রয়োজন হয়। ফলে বহনযোগ্যতা কিছুটা সীমিত হয়।

গতি ও নির্ভরযোগ্যতা

তথ্য স্থানান্তরের গতি নির্ভর করে ইউএসবির সংস্করণ ও ডিভাইসের মানের ওপর। একই প্রজন্মের ইউএসবি পোর্টে ফ্ল্যাশ ড্রাইভ সাধারণত হার্ড ড্রাইভের চেয়ে দ্রুত হয়। কারণ, হার্ড ড্রাইভে ডিস্ক ঘোরানো ও রিড/রাইট হেড সরাতে বাড়তি সময় লাগে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে হার্ড ড্রাইভই এগিয়ে। এগুলো বারবার তথ্য রিড/রাইট ও দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণের জন্য তৈরি। অন্যদিকে ফ্ল্যাশ ড্রাইভের রাইট ক্ষমতা সীমিত। প্রতিবার নতুন তথ্য যুক্ত করার সময় মেমোরি সেল ক্ষয় হতে থাকে। বিশেষ করে কম দামের ড্রাইভে যেখানে উন্নত ওয়্যার–লেভেলিং প্রযুক্তি থাকে না, সেগুলোতে এ সমস্যা আরও বেশি।

কোনটি উপযুক্ত

যদি আকারে ছোট, সহজে বহনযোগ্য ও দ্রুত তথ্য স্থানান্তরের দরকার হয়, তবে ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভই উপযোগী। তবে নির্ভরযোগ্য বড় স্টোরেজের প্রয়োজন হলে এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ ভালো। দামের দিক দিয়েও হার্ড ড্রাইভ তুলনামূলকভাবে অনেক সাশ্রয়ী।

তৃতীয় সমাধান: এক্সটার্নাল এসএসডি

ফ্ল্যাশ মেমোরি ব্যবহারের কারণে এক্সটার্নাল এসএসডিও দ্রুতগতি ও টেকসই সমাধান। এগুলো দীর্ঘ মেয়াদে নির্ভরযোগ্য এবং ৮ টেরাবাইট পর্যন্ত স্টোরেজ পাওয়া যায়। তবে দাম তুলনামূলক অনেক বেশি। মূলত পেশাদার বা বেশি তথ্য সংরক্ষণের কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়।

সূত্র: বিজিআর ডটকম

