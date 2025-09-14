টিপস

হোটেলকক্ষে গোপন ক্যামেরা শনাক্তের ৬ কৌশল

হোটেলে থাকার সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বিদেশে বা দেশের কোনো স্থানে ভ্রমণের সময় নিয়মিত হোটেলে থাকেন অনেকেই। সাম্প্রতিক সময়ে হোটেলকক্ষে গোপন ক্যামেরা বসানোর মতো অভিযোগ উঠছে, যা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি। প্রযুক্তি সহজলভ্য হওয়ায় গোপন ক্যামেরা এখন ঘড়ি, স্মোক ডিটেক্টর, চার্জার অ্যাডাপ্টর কিংবা সাজসজ্জার জিনিসের ভেতরে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায়। আর তাই হোটেলে থাকার সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হোটেলকক্ষে গোপন ক্যামেরা শনাক্তের কৌশলগুলো জেনে নেওয়া যাক।

