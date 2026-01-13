স্মার্টফোনের ক্যামেরার মাধ্যমে যেকোনো ভাষার লেখা অনুবাদ করবেন যেভাবে
ইংরেজিতে দক্ষ হলেও ফরাসি, চীনা, জার্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা বুঝতে সমস্যা হয় অনেকের। ফলে ভ্রমণের সময় ভিনদেশি ভাষায় লেখা রেস্তোরাঁর মেনু, পণ্যের মোড়ক বা সড়কের সাইনবোর্ডের তথ্য সব সময় জানা সম্ভব হয় না। তবে স্মার্টফোনের ক্যামেরা ব্যবহার করে চাইলেই তাৎক্ষণিকভাবে এক ভাষায় লেখা অন্য ভাষায় অনুবাদ করে পড়া সম্ভব। গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপের ‘ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরা’ সুবিধা কাজে লাগিয়ে এক ভাষার লেখা অন্য ভাষায় অনুবাদ করার পদ্ধতি জেনে নেওয়া যাক।
এক ভাষায় লেখা অন্য ভাষায় অনুবাদ করার জন্য প্রথমে গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এরপর অ্যাপটি চালু করে লেখাটির ভাষা এবং যে ভাষায় অনুবাদ করতে হবে তা নির্বাচন করতে হবে। লেখাটি কোন ভাষায় লেখা, তা নিশ্চিত না হলে ‘ডিটেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ’ অপশন ব্যবহার করলে অ্যাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাষা শনাক্ত করবে। এরপর হোম স্ক্রিনে থাকা ‘ক্যামেরা’ আইকনে চাপ দিয়ে অনুবাদ করতে চাওয়া লেখার ওপর ফোনের ক্যামেরা ধরলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পর্দায় অনুবাদ করা লেখা দেখা যাবে। এ ছাড়া ক্যামেরা আইকনে প্রেস করার পর গ্যালারি অপশন থেকে ছবি ইমপোর্ট করেও লেখা অনুবাদ করা যাবে।
স্মার্টফোনের ক্যামেরার মাধ্যমে যেকোনো ভাষার লেখা অনুবাদ করার জন্য পর্যাপ্ত আলো থাকা জরুরি। ফোন স্থির রাখলে অনুবাদের মান আরও ভালো হয়। সাধারণ ভাষার ক্ষেত্রে অফলাইন অনুবাদ কার্যকর হলেও, ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে অনুবাদের নির্ভুলতা বাড়ে। ঝাপসা ছবি এড়িয়ে চলা এবং অতিরিক্ত জটিল ফন্টে লেখা থাকলে সতর্ক থাকতে হবে।
বর্তমানে এই সুবিধায় ৮৮টি ভাষা থেকে ১০০টির বেশি ভাষায় অনুবাদ করা যায়। এমনকি ইংরেজিকে ছাড়াও আরবি থেকে ফরাসি কিংবা জাপানি থেকে চীনা ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করার সুবিধাও রয়েছে গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া