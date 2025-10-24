টিপস

পাওয়ার বাটন ছাড়াই অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন রিস্টার্ট করার উপায়

আহসান হাবীব
অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনের স্ক্রিন থেকেই রিস্টার্ট করা যায়ছবি: রয়টার্স

ফোন ধীরগতিতে চলছে, হঠাৎ গরম হয়ে যাচ্ছে বা কোনো অ্যাপ বারবার ক্র্যাশ করছে, এমন সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ ধরনের সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হলো ফোনটি রিস্টার্ট করা। নিয়মিত ফোন রিস্টার্ট করলে শুধু পারফরম্যান্সই বাড়ে না, ফোনের নিরাপত্তাও উন্নত হয়। রিস্টার্ট করার মাধ্যমে ফোনের অস্থায়ী মেমোরিতে জমে থাকা ক্যাশ ফাইল মুছে যায়, ফলে সিস্টেম নতুনভাবে কাজ শুরু করে এবং ফোন দ্রুত সাড়া দিতে পারে। একই সঙ্গে এতে মেমোরিতে থাকা সম্ভাব্য ম্যালওয়্যার বা ক্ষতিকর কোডও মুছে যায়, যা ফোনের নিরাপত্তা জোরদার করে।

সাধারণত ফোন রিস্টার্ট করতে পাওয়ার বাটন চেপে ধরে রাখতে হয়, তারপর প্রদর্শিত মেনু থেকে ‘রিস্টার্ট’ অপশনটি বেছে নিতে হয়। তবে পাওয়ার বাটন নষ্ট হয়ে গেলে বা কাজ না করলে ফোন রিস্টার্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে চাইলে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের স্ক্রিন থেকেই রিস্টার্ট করা যায়। নিচে এমন একটি সহজ উপায় জেনে নেওয়া যাক।

অ্যান্ড্রয়েড ফোনে স্ক্রিনের ওপরে থেকে নিচে টেনে নামালে ‘নোটিফিকেশন শেড’ খুলে যাবে। ওপরে ডান দিকে ছোট একটি পাওয়ার আইকন দেখা যাবে। সেই আইকনে স্পর্শ করলে পাওয়ার মেনু প্রদর্শিত হবে। সেখান থেকে ‘রিস্টার্ট’ অপশনটি নির্বাচন করলেই ফোনটি পুনরায় চালু হবে।

সূত্র: জেডডিনেট

