ঘরের ওয়াই-ফাইয়ের গতি কমে গেছে? সমাধান মিলবে এই ৭ উপায়ে

ঘরের ওয়াই-ফাইয়ের গতি কমে গেছে? সমাধান মিলবে এই ৭ উপায়ে
দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারের পরও ঘরে থাকা ওয়াই-ফাইয়ের ধীরগতির কারণে সমস্যায় পড়েন অনেকেই। ফলে ভালোভাবে ভিডিও দেখতে না পারা, ভিডিও কলের সময় বাফারিং হওয়াসহ বিভিন্ন কাজ করতে সমস্যা হয়। বেশ কিছু কৌশল ব্যবহার করে চাইলেই ওয়াই-ফাইয়ের গতি বাড়ানো যায়। ওয়াই-ফাইয়ের গতি বাড়ানোর সাত উপায় জেনে নিন।
১. রাউটারের অবস্থান
রাউটার কোথায় রাখা হয়েছে, সেটির ওপরই নির্ভর করে ওয়াই-ফাইয়ের নেটওয়ার্ক কতটা শক্তিশালী হবে। অনেকেই রাউটার ঘরের এক কোণে, নিচু জায়গায় বা ভারী আসবাবের আড়ালে রাখেন। এতে নেটওয়ার্কের সংকেত বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই রাউটার ঘরের মাঝামাঝি এবং কিছুটা উঁচু স্থানে রাখতে হবে।
২. সংকেতে বাধা সৃষ্টি করা যন্ত্রপাতি এড়িয়ে চলা
ব্লুটুথ স্পিকার, ওয়্যারলেস ক্যামেরা বা রেডিও তরঙ্গনির্ভর অন্যান্য যন্ত্র রাউটারের সংকেতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে রাউটারকে এসব যন্ত্র থেকে দূরে রাখতে হবে। পাশাপাশি যদি আশপাশে একাধিক ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকে, তবে রাউটারের চ্যানেল ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করে কম ফ্রিকোয়েন্সি নির্বাচন করতে হবে।
৩. নতুন প্রযুক্তি–সমর্থিত রাউটারের ব্যবহার
ডুয়াল ব্যান্ড বা ট্রাই ব্যান্ড–সমর্থিত নতুন প্রজন্মের ওয়াই-ফাই ৬ বা ওয়াই-ফাই ৬ই প্রযুক্তির রাউটারের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। তাই ঘরে থাকা রাউটার এসব প্রযুক্তি সমর্থন না করলে সেটি পরিবর্তন করতে হবে।
৪. রাউটারের সফটওয়্যার হালনাগাদ
রাউটারের ফার্মওয়্যার নিয়মিত হালনাগাদ না করলে নেটওয়ার্কের গতি কমে যায়। রাউটারের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত সফটওয়্যার হালনাগাদ করে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই নিয়মিত রাউটারের সফটওয়্যার হালনাগাদ করতে হবে।
৫. রেঞ্জ এক্সটেন্ডার বা মেশ ব্যবস্থা ব্যবহার
বড় বাড়িতে একটি রাউটার দিয়ে সব স্থানে সমান গতির সিগন্যাল পাওয়া যায় না। এ ছাড়া একাধিক দেয়ালের কারণেও ওয়াই-ফাইয়ের গতি কমে যায়। এ সমস্যা সমাধানে রেঞ্জ এক্সটেন্ডার বা মেশ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে হবে। এক্সটেন্ডারগুলো মূলত রাউটার থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে আবার পাঠিয়ে থাকে। এরপরও সমস্যার সমাধান না হলে রাউটার হালনাগাদ বা পরিবর্তন করতে হবে।
৬. নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা পরীক্ষা
অনেক সময় অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করলে ইন্টারনেট ধীরগতির হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে রাউটারে শক্তিশালী ও জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীর সংখ্যা জানার পাশাপাশি ডব্লিউপিএ-টু বা ডব্লিউপিএ-থ্রি এনক্রিপশন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।
৭. বেশি ডেটা ব্যবহার করা যন্ত্রে তারযুক্ত সংযোগ ব্যবহার
অনেকেই স্মার্ট টেলিভিশনের বড় পর্দায় নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখেন। গেমিং কনসোলের মাধ্যমে অনলাইনে গেমও খেলেন অনেকে। এসব যন্ত্র বেশি ইন্টারনেট ডেটা ব্যবহার করে থাকে। ফলে ওয়াই-ফাইয়ের গতি কম হলে সমস্যায় পড়তে হয়। ডেস্কটপ কম্পিউটার, গেমিং কনসোল বা স্মার্ট টেলিভিশনের মতো যন্ত্রে ওয়াই-ফাইয়ের পরিবর্তে সরাসরি ইথারনেট তারের সংযোগ দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এতে রাউটারের ওপর চাপ কমে এবং অন্যান্য যন্ত্রেও দ্রুতগতিতে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়।
সূত্র: নিউজ১৮