ল্যাপটপে ম্যালওয়্যার থাকার ৭ লক্ষণ
ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজে ল্যাপটপে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ছবি বা ভিডিও সংরক্ষণ করেন অনেকেই। আর তাই ল্যাপটপে গোপনে ম্যালওয়্যার প্রবেশ করিয়ে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের ওপর নজরদারি করতে থাকে হ্যাকাররা। ল্যাপটপে ম্যালওয়্যার সংক্রমণ হয়েছে কি না, তার কয়েকটি লক্ষণ জেনে নেওয়া যাক।
১. ল্যাপটপের গতি হঠাৎ কমে যাওয়া
ল্যাপটপ হঠাৎ ধীরগতিতে কাজ করছে বা চালু হতে সময় নিচ্ছে, এটি হতে পারে ম্যালওয়্যার থাকার অন্যতম লক্ষণ। ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার ল্যাপটপের প্রসেসিং শক্তি ব্যবহার করে দূরে থাকা হ্যাকারদের কাছে তথ্য পাচার করে থাকে, ফলে ল্যাপটপের কাজের গতি কমে যায়।
২. ঘনঘন অচেনা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বা পপ-আপ দেখা
ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় বারবার অচেনা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বা পপ-আপ দেখা গেলে সতর্ক হতে হবে। এটি সাধারণত ‘অ্যাডওয়্যার’ সংক্রমণের লক্ষণ, যা ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়াই বিজ্ঞাপন দেখায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তথ্য চুরির পথ তৈরি করে।
৩. ব্রাউজারের হোমপেজ বা সার্চ ইঞ্জিন পরিবর্তন
নিজের অজান্তে ব্রাউজারের হোমপেজ, সার্চ ইঞ্জিন বা এক্সটেনশন পরিবর্তন হয়ে গেলে বুঝতে হবে ল্যাপটপে ম্যালওয়্যার রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ম্যালওয়্যার গোপনে ব্রাউজারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্যবহারকারীর সার্চ তথ্য জানার পাশাপাশি অন্য ওয়েবসাইট চালু করতে বাধ্য করে থাকে।
৪. ল্যাপটপ অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া
ল্যাপটপের ফ্যান ক্রমাগত ঘোরা বা ল্যাপটপ অস্বাভাবিকভাবে গরম হয়ে গেলে সতর্ক হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের ম্যালওয়্যার ব্যবহারকারীর অজান্তেই ল্যাপটপে চালু থেকে নজরদারি করায় প্রসেসরে বাড়তি চাপ তৈরি হয়, ফলে ল্যাপটপ অস্বাভাবিকভাবে গরম হয়ে যায়।
৫. অপরিচিত সফটওয়্যার ইনস্টল
ল্যাপটপে অপরিচিত সফটওয়্যারের উপস্থিতি ম্যালওয়্যার সংক্রমণের অন্যতম লক্ষণ। আর তাই প্রথমেই ল্যাপটপে থাকা সফটওয়্যারের তালিকা যাচাই করতে হবে। একাধিক অপরিচিত সফটওয়্যার থাকলে বুঝতে হবে ল্যাপটপে ম্যালওয়্যার প্রবেশ করেছে।
৬. ফাইল হারিয়ে যাওয়া
দরকারি ফাইল হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া বা খুলতে গেলে ‘লক’ বার্তা দেখানো ম্যালওয়্যার সংক্রমণের লক্ষণ। এটি র্যানসমওয়্যারের কাজ হতে পারে। এ ধরনের ম্যালওয়্যার ব্যবহারকারীর ফাইল এনক্রিপ্ট করে ফেলে এবং তা ফেরত পেতে অর্থ দাবি করে।
৭. অ্যান্টিভাইরাস বা সিকিউরিটি সফটওয়্যার অকার্যকর
ক্ষতিকর সফটওয়্যার, ম্যালওয়্যার ও অনলাইন ঝুঁকি থেকে ল্যাপটপকে সুরক্ষিত রাখতে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করেন অনেকেই। কিন্তু শক্তিশালী বেশ কিছু ম্যালওয়্যার অ্যান্টিভাইরাসের চোখ ফাঁকি দিয়ে ল্যাপটপে প্রবেশ করতে পারে। শুধু তা–ই নয়, অ্যান্টিভাইরাসের কার্যক্রমও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আর তাই ল্যাপটপে থাকা অ্যান্টিভাইরাস হঠাৎ বন্ধ বা চালু না হলে বুঝতে হবে ল্যাপটপে ম্যালওয়্যার রয়েছে।
সূত্র: টেকলুসিভ