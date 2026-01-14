জিমেইল অ্যাপে একাধিক ই–মেইল অ্যাকাউন্ট যুক্ত করবেন যেভাবে
ব্যক্তিগত ও অফিসের কাজে একাধিক ই–মেইল ঠিকানা ব্যবহার করেন অনেকেই। আর তাই জিমেইল অ্যাপে একসঙ্গে সর্বোচ্চ পাঁচটি ই–মেইল অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে থাকে গুগল। শুধু তা–ই নয়, স্মার্টফোনে জিমেইলের পাশাপাশি আউটলুক, আইক্লাউড ও ইয়াহুর মতো তৃতীয় পক্ষের জনপ্রিয় ই–মেইল সেবাও ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।
একাধিক ই–মেইল অ্যাকাউন্ট যেভাবে যুক্ত করা যাবে
অন্য কোনো জিমেইল ঠিকানা বা বহুল ব্যবহৃত ই–মেইল সেবার ঠিকানা যুক্ত করতে প্রথমে জিমেইল অ্যাপ খুলে ওপরের ডান পাশে সার্চ বারের পাশে থাকা প্রোফাইল ছবিতে ট্যাপ করতে হবে। এরপর ‘অ্যাড অ্যানাদার অ্যাকাউন্ট’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। এবার জিমেইল ঠিকানার ক্ষেত্রে ‘গুগল’ এবং আউটলুক, আইক্লাউড বা ইয়াহুর মতো সেবার ক্ষেত্রে তালিকা থেকে সংশ্লিষ্ট অপশন নির্বাচন করতে হবে। পরবর্তী ধাপে পর্দায় দেখানো নির্দেশনা অনুসরণ করে সাইন ইন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। টু স্টেপ ভেরিফিকেশন চালু থাকলে অতিরিক্ত নিরাপত্তা যাচাইয়ের ধাপ আসতে পারে।
তালিকায় না থাকা ই–মেইল যুক্ত করার পদ্ধতি
যেসব ই–মেইল সেবা জিমেইলের স্বয়ংক্রিয় তালিকায় নেই, সেগুলোও অ্যাপে যুক্ত করা যায়। এ জন্য ব্যবহার করতে হয় আইম্যাপ বা ইন্টারনেট মেসেজ অ্যাকসেস প্রটোকল। এ ক্ষেত্রে ‘অ্যাড অ্যানাদার অ্যাকাউন্ট’ মেনু থেকে ‘আদার’ নির্বাচন করতে হবে। এরপর পূর্ণ ই–মেইল ঠিকানা লিখে ‘পারসোনাল (আইম্যাপ)’ অপশন বেছে নিতে হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট ই–মেইল সেবাদাতার সার্ভারের তথ্য (সার্ভারের ঠিকানা, পোর্ট নম্বর ও নিরাপত্তাব্যবস্থার তথ্য) লিখতে হবে।
একনজরে সব ই-মেইল ঠিকানার ইনবক্স দেখার পদ্ধতি
জিমেইল অ্যাপের অন্যতম সুবিধা হলো একাধিক অ্যাকাউন্টের ই–মেইল একসঙ্গে দেখা যায়। অ্যাপের ওপরের বাঁ পাশে থাকা তিনটি দাগের মেনুতে ট্যাপ করে ‘অল ইনবক্সেস’ নির্বাচন করলেই যুক্ত করা সব অ্যাকাউন্টের ই–মেইল একসঙ্গে তালিকা আকারে দেখা যায়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া