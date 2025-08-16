হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ কলে নতুন তিন সুবিধা
হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ কলের সুবিধা কাজে লাগিয়ে বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত অডিও বা ভিডিও কলে কথা বলেন অনেকেই। তবে ব্যস্ততা বা অফলাইনে থাকার কারণে সবার পক্ষে সব সময় অন্যদের করা অডিও বা ভিডিও কলে অংশ নেওয়া সম্ভব হয় না। এ সমস্যা সমাধানে ‘কল শিডিউল’সহ নতুন তিন সুবিধা যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন সুবিধাগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
কল শিডিউল
কল শিডিউল সুবিধা চালুর ফলে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা আগে থেকেই কল করার তারিখ, সময় ও বিষয় নির্দিষ্ট গ্রুপে জানিয়ে দিতে পারবেন। এর ফলে গ্রুপের অন্য সদস্যরা হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ করলেই কল শিডিউলের বার্তা দেখতে পারবেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হয়ে গ্রুপ কলে অংশ নিতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপের সর্বশেষ সংস্করণে কলস ট্যাবের ‘+’ বোতামে ক্লিক করে নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্বাচন করা যাবে। নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে অংশগ্রহণকারীদের কাছে গ্রুপ কলের নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে, ফলে সহজেই গ্রুপ কলে অংশ নেওয়া যাবে। কলস ট্যাবে একসঙ্গে আসন্ন সব কলের তালিকা ও অংশগ্রহণকারীদের নাম দেখার পাশাপাশি সরাসরি ব্যক্তিগত ক্যালেন্ডারে লিংকও যোগ করা যাবে।
রেইজ হ্যান্ডস ও ইমোজি রিঅ্যাকশন
আলোচনাকে আরও প্রাণবন্ত করতে হোয়াটসঅ্যাপ যুক্ত করা হয়েছে ‘রেইজ হ্যান্ডস’ সুবিধা। সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে কোনো আলোচনা চলাকালে অন্যের কথা মাঝপথে কেটে না দিয়ে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করা যাবে। অন্যদিকে ইমোজি রিঅ্যাকশন ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে মতামত বা অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে।
রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং
কল লিংক তৈরি করা ব্যক্তির জন্যও যুক্ত হয়েছে বাড়তি নিয়ন্ত্রণ–সুবিধা। কেউ লিংক ব্যবহার করে কেউ কলে যোগ দিলে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রুপের প্রশাসক নোটিফিকেশন পাবেন। ফলে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি রিয়েল টাইমে জানা যাবে। হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, গ্রুপ কলের নতুন সুবিধাগুলো এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন পদ্ধতিতে তথ্য আদান–প্রদান করে। ফলে অংশগ্রহণকারীদের বাইরে গ্রুপ কলের কোনো তথ্য অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জানতে পারবে না।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া