গুগলের ফোন অ্যাপে যুক্ত হচ্ছে জরুরি কল চিহ্নিত করার সুবিধা
অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চলা স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কাছে ফোনকল করার অন্যতম জনপ্রিয় অ্যাপ হচ্ছে ‘ফোন বাই গুগল’ অ্যাপ। গুগল প্লে স্টোরে অ্যাপটির ডাউনলোডসংখ্যা ইতিমধ্যে শত কোটি ছাড়িয়েছে এবং বিপুলসংখ্যক পাঁচ তারকা রিভিউ রয়েছে। এবার জনপ্রিয় অ্যাপটিতে জরুরি ফোনকল চিহ্নিত করার সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে গুগল। ‘এক্সপ্রেসিভ কলিং’ নামের সুবিধাটি এরই মধ্যে নির্বাচিত ব্যবহারকারীদের ওপর পরীক্ষা করে দেখছে প্রতিষ্ঠানটি।
গুগলের তথ্যমতে, এক্সপ্রেসিভ কলিং সুবিধার মাধ্যমে যাঁর কাছে ফোন করা হয়েছে, তিনি কল গ্রহণ করার আগেই জানাতে পারবেন, কলটি জরুরি কি না। ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে অপরিচিত নম্বর থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ ফোনকলে কথা বলা যাবে।
এক্সপ্রেসিভ কলিং সুবিধা চালু হলে কাউকে ফোনকল করার সময়ই অ্যাপটি জানতে চাইবে, ফোনকলটি জরুরি কি না। যদি ব্যবহারকারী কলটিকে ‘জরুরি’ হিসেবে চিহ্নিত করেন, তবে কল প্রাপক ফোনে লাল সাইরেন ইমোজির পাশে ‘ইটস আর্জেন্ট!’ লেখা দেখবেন। ফোনের সেটিংস অনুযায়ী, জরুরি কল ‘ডু নট ডিস্টার্ব’ মোডে থাকলেও সরাসরি ফোনকল করা যাবে। অন্যদিকে, কলটি যদি রিং না করে, তবে তা আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। মিসড কলের তালিকায়ও ‘জরুরি’ ট্যাগটি থেকে যাবে, যাতে ব্যবহারকারী বুঝতে পারেন যে এটি সাধারণ কোনো কল ছিল না।
এক্সপ্রেসিভ কলিং সুবিধা ব্যবহারের জন্য ফোনকল করা ব্যক্তি ও যাঁকে ফোনকল করা হবে, উভয়ের স্মার্টফোনেই সুবিধাটি চালু থাকতে হবে। সুবিধাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত হলে ফোনের সেটিংস থেকে ‘জেনারেল’ অপশনে ক্লিক করলে ‘এক্সপ্রেসিভ কলিং’ ট্যাব দেখা যাবে।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ