কিউআইটু চার্জিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিপাকে পিক্সেল স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা
কিউআইটু প্রযুক্তিকে তারহীন বা ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। ওয়্যারলেস পাওয়ার কনসোর্টিয়ামের এই নতুন মানদণ্ডে ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশা ছিল, ওয়্যারলেস চার্জিং আরও দ্রুত, স্থিতিশীল ও ব্যবহারবান্ধব হবে। গুগলও পিক্সেল ১০ স্মার্টফোনে কিউআইটু সমর্থন ও অভ্যন্তরীণ ম্যাগনেট যুক্ত করার মাধ্যমে সেই প্রত্যাশা পূরণের কথা জানিয়েছিল। তবে কিউআইটু চার্জিং প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে পিক্সেল স্মার্টফোন ধীরগতিতে চার্জ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যাঁরা আগের প্রজন্মের ওয়্যারলেস চার্জার ব্যবহার করছেন, তাঁরা বেশি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন।
অনেক ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, পিক্সেল ৬ বা পিক্সেল ৭ সিরিজের স্মার্টফোনের ওয়্যারলেস চার্জার দিয়ে পিক্সেল ১০ মডেলের স্মার্টফোন সারা রাত চার্জ করলেও ব্যাটারি পুরোপুরি চার্জ হচ্ছে না। কারও কারও ক্ষেত্রে ৭ ঘণ্টা চার্জ দেওয়ার পরও ব্যাটারির চার্জ ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে ফোন বা চার্জারে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি পাওয়া যায়নি। প্রযুক্তিবিশ্লেষকদের মতে, সমস্যার মূল কারণ হলো গুগলের কিউআইটু বাস্তবায়নের ধরন এবং চার্জিং প্রোটোকল ব্যবস্থাপনা।
ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের নিরাপত্তা ও সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে ওয়্যারলেস পাওয়ার কনসোর্টিয়াম চার্জিং ক্ষমতাকে তিনটি আলাদা ধরনে ভাগ করেছে। এর মধ্যে বেসিক পাওয়ার প্রোফাইল বা বিপিপি সর্বোচ্চ ৫ ওয়াট শক্তি সরবরাহ করে, যা মূলত পুরোনো ও সর্বনিম্ন মানদণ্ড। এক্সটেনডেড পাওয়ার প্রোফাইল বা ইপিপি ১০ থেকে ১৫ ওয়াট পর্যন্ত চার্জিং সমর্থন করে এবং এটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সর্বশেষ সংযোজন হলো ম্যাগনেটিক পাওয়ার প্রোফাইল বা এমপিপি, যা কিউআইটু মানদণ্ডের অংশ এবং ১৫ থেকে ২৫ ওয়াট পর্যন্ত চার্জিং–সুবিধা দেয়। নীতিগতভাবে কিউআইটু–সমর্থিত কোনো ফোন যদি ইপিপি চার্জারের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তাহলে মাঝামাঝি গতিতে চার্জ হওয়ার কথা। তবে পিক্সেল ১০–এর ক্ষেত্রে অনেক সময় চার্জার ও ফোনের মধ্যে এই সমন্বয় হচ্ছে না। নিরাপত্তাজনিত কারণে তখন ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বনিম্ন বিপিপি প্রোফাইলে নেমে যায়। এর ফলে চার্জিং সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে মাত্র পাঁচ ওয়াটে। এখন স্মার্টফোনে প্রায় পাঁচ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার ব্যাটারির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক নানা প্রক্রিয়া, ফাইভ–জি সংযোগ এবং পেছনের বিভিন্ন কার্যক্রম একসঙ্গে সক্রিয় থাকে। ফলে সেখানে পাঁচ ওয়াট চার্জিংকে কার্যকর বলা কঠিন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
এ ধরনের সমস্যা শুধু নতুন পিক্সেল ১০ ব্যবহারকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক পিক্সেল ৯ ব্যবহারকারী ভবিষ্যতের প্রস্তুতি হিসেবে কিউআইটু সার্টিফায়েড ওয়্যারলেস চার্জার কিনেছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, নতুন চার্জার অন্তত আগের মতোই চার্জিং গতি বজায় রাখবে। কিন্তু পিক্সেল ৯ সিরিজ এখনো এক্সটেন্ডেড পাওয়ার প্রোফাইল বা ইপিপি প্রোটোকলের ওপর নির্ভর করায় কিউআইটু চার্জারের সঙ্গে কানেক্ট হলে চার্জিং নেমে যাচ্ছে পাঁচ ওয়াটে। ফলে নতুন চার্জার ব্যবহার করেও প্রত্যাশিত সুবিধা পাচ্ছেন না অনেক ব্যবহারকারী। এ অবস্থায় চার্জার কেনার সময় এখন শুধু চার্জিং–ক্ষমতা নয়, প্রোটোকলের সামঞ্জস্যের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হচ্ছে।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ