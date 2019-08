ফেসবুকে নিজের নিরাপত্তার জন্য সেটিংস

ফেসবুক ব্যবহার যখন করতেই হয়, তখন এখানে নিরাপদ থাকতেই হবে। না হলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা তো বটেই, মারাত্মক বিপদেও পড়তে পারেন। ফেসবুকে নিরাপদ থাকার কৌশল জানাতে এই টিউটোরিয়াল।

প্রাইভেসি সেটিংস এবং টুলস

ফেসবুকে আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য নিবেদিত গোপনীয়তা বা প্রাইভেসি সেকশন আছে। এই সেকশনে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের ডিফল্ট প্রাইভেসি, ভবিষ্যৎ পোস্ট, কে আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবে কে পারবে না, আপনার কোন ধরনের ইনফরমেশন দিয়ে পাবলিক সার্চ করবে—এই সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আপনার পছন্দমতো সেটিংস বেছে নিতে https://fb.com/settings –এর বামের মেনুতে থাকা Privacy মেনুতে ক্লিক করুন। এখানের Your Activity ট্যাবের Who can see your future posts–এর Edit–এ ক্লিক করে Friends করে দিন। Limit...Old Posts on Your Timeline–এর Limit Past Posts–এ ক্লিক করে পূর্ববর্তী পোস্ট দেখানোতে সীমাবদ্ধতা আনুন। How People Find and Contact You ট্যাব থেকে Email address, phone number অপশনগুলোকে Friends অথবা Only Me করে দিন । Do you want search engines...profile–এ Allow search engines...profile–এর পাশে থাকা টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিন।

লগ–আউট করতে ভুলে গেলে

অনেক বছর ধরেই আমরা ফেসবুকের অ্যাকাউন্টকে অনেক ধরনের যন্ত্রে লগ–ইন করে থাকি। নানান ধরনের ফোন, কম্পিউটার, ট্যাব ইত্যাদি যন্ত্র থেকে লগ ইন করলে ফেসবুক প্রতিটির একটি রেকর্ড রাখে। যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত লগ–ইনের অ্যাক্সেস বুঝতে পারা যায় এবং প্রয়োজনে সেটির অ্যাক্সেস তুলে নেওয়া যায়। কখনো মনের ভুলে সেসব যন্ত্র থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে লগ আউট করতে ভুলে গেলে সেসব যন্ত্রের লগ–ইন তথ্য মুছে ফেলে দিতে পারবেন। এতে করে অ্যাকাউন্ট বেহাত হওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা থেকে বাঁচা যাবে।

কীভাবে করবেন, এবার সেটা জানুন। আগের মতোই ফেসবুকের সেটিংস পেইজে চলে যান। বামের মেনুতে থাকা Security and Login মেনু থেকে Where You’re Logged In সেকশনে আপনি কখন কোথায় কোন যন্ত্র থেকে লগ–ইন করেছেন, তার বিশদ তথ্য দেখতে পাবেন এখানে। এখানে See More–এ ক্লিক করলে আগের সব তথ্য দেখতে পাবেন। যে ডিভাইসের লগ ইন তথ্য মুছবেন, তার ঠিক পাশের তিন ডটযুক্ত বোতামে ক্লিক করে Log Out–এ ক্লিক করুন। আর লগ–ইন যদি আপনি করে না থাকেন, তবে এই মেনুর Not You–এ ক্লিক করে সেটির সম্পর্কে ফেসবুকে একটি অভিযোগ বা রিপোর্ট দাখিল করতে পারবেন। এই সেকশনের একদম নিচের Log Out Of All Sessions–এ ক্লিক করে আগের লগ–ইন করা সব যন্ত্র থেকে আপনার অ্যাকাউন্ট হিস্ট্রি মুছে ফেলতে পারবেন।