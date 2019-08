প্রোফাইল ছবি দিয়ে লগইন বন্ধ করুন

ফেসবুক ব্যবহার যখন করতেই হয়, তখন এখানে নিরাপদ থাকতেই হবে। না হলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা তো বটেই, মারাত্মক বিপদেও পড়তে পারেন। ফেসবুক নিরাপদ থাকার কৌশল জেনে নিন:

ডেস্কটপ কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোন থেকে ফেসবুকে লগইন করলে প্রোফাইল ছবি দিয়েও লগইন করার সুযোগ দেয় ফেসবুক। এক ট্যাপ বা ক্লিকে লগইন–সুবিধায় শুধু পাসওয়ার্ড দিলেই অ্যাকাউন্টে ঢোকা যায়। যদি মনে করেন, এটি আপনার জন্য সহজ একটি পদ্ধতি, তবে জেনে রাখুন এটিও আপনার অ্যাকাউন্ট বেহাত হওয়ার একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়। চাইলেই এটি বন্ধ রাখতে পারেন সেটিংসের Security and Login মেনু থেকে। জনবহুল কোনো জায়গা (পাবলিক প্লেস) থেকে ফেসবুকে লগইন করার প্রয়োজন হলে এটি অবশ্যই বন্ধ রাখবে।

বিপদের বন্ধু যুক্ত করুন

বিপদে বন্ধুর পরিচয় নতুন করে পাওয়া যায়। আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কখনো যদি লক হয়ে যায় বা বেহাত হয়, তবে অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধারের জন্য আপনার ফেসবুকের বন্ধু তালিকার বন্ধুদের কাজে লাগাতে পারেন। এমন বন্ধু নিশ্চয়ই আপনার আছে, যে আপনার বিপদে কাজে আসবে। এমন তিন থেকে পাঁচজন বন্ধুকে আপনি যুক্ত করতে পারবেন, যাঁদের কাছে আপনার ফেসবুকের অ্যাকাউন্টে কোনো সমস্যা হলে তাঁদের দেওয়া কোড দিয়ে আপনি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আবার ঠিক করতে পারবেন।

এর জন্য আগের মতোই সেটিংসের Security and Login মেনু থেকে Setting Up Extra Security–তে গিয়ে Choose 3 to 5 friends to contact if you get locked out এসে আপনার পছন্দের এবং বিপদের বন্ধুদের যুক্ত করুন।