ফেসবুকে যেভাবে ভাষাবদল করবেন

ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় যে ডিভাইসে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, সাধারণত সে ডিভাইসের ভাষা ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ভাষা হিসেবে নির্ধারিত হয়। তারিখ, সময়, সংখ্যাও সে ভাষা অনুযায়ী দেখানো হয়। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা এবং এলাকা বদলে নিতে পারবেন। এতে ফেসবুকের বিভিন্ন বোতাম, নোটিফিকেশন এবং বেশির ভাগ লেখা সে ভাষায় দেখাবে।

ভাষা এবং এলাকা বদলাতে চাইলে

কম্পিউটার থেকে ফেসবুকে লগ-ইন করুন।

ওপরের ডান দিকে ড্রপ-ডাউন মেনু আইকন দেখাবে, ক্লিক করে Settings নির্বাচন করুন।

বাঁ দিকের অংশ থেকে Language and Region-এ ক্লিক করুন। এখান থেকে ফেসবুকের ভাষা বদলাতে পারবেন। আর ভাষা বদলালে এলাকাসংক্রান্ত তথ্যও (যেমন তারিখ, সময় ও সংখ্যা) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলে যাবে।

‘Language for buttons...’ লেখার পাশে Edit-এ ক্লিক করে ভাষা নির্বাচন করুন।

Save Changes-এ ক্লিক করে নতুন সেটিং সংরক্ষণ করুন।

ভাষা ঠিক রেখে ফেসবুকে তারিখ, সময় এবং সংখ্যা দেখানোর ধরন বদলাতে চাইলে ‘Formats for dates...’ লেখার পাশে Edit-এ ক্লিক করে এলাকা নির্বাচন করুন।

যথারীতি Save Changes-এ ক্লিক করে নতুন সেটিং সংরক্ষণ করুন।

তাপমাত্রা দেখানোর একক ফারেনহাইট বা সেলসিয়াস করতে চাইলে Temperature-এ ক্লিক করে সেটিং বদলে Save Changes-এ ক্লিক করুন। সূত্র: ফেসবুক হেল্প সেন্টার