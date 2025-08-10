এআই

চ্যাটজিপিটির জিপিটি ৫ মডেল কতটা উন্নত, নতুন কী সুবিধা পাওয়া যাবে

আহসান হাবীব
জিপিটি ৫ মডেলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবেরয়টার্স

নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির চ্যাটবট ‘চ্যাটজিপিটি’র জন্য তৈরি নতুন ‘জিপিটি ৫’ মডেল আগের সব সংস্করণের তুলনায় শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ও নিরাপদ বলে জানিয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই। শুধু তা–ই নয়, নতুন মডেলটি পিএইচডি স্তরের সমান দক্ষ বলেও দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যান নতুন মডেলটিকে চ্যাটজিপিটির নতুন যুগের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষ্যে, নতুন মডেলটি আগের মডেলগুলোর তুলনায় আরও স্মার্ট, দ্রুত ও কার্যকর।

জিপিটি ৫ মডেল এরই মধ্যে প্রযুক্তিবিশ্বে বেশ আলোড়ন তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জিপিটি ৫ মডেলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো ভুয়া তথ্য শনাক্তকরণের দক্ষতা। ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আগের মডেলগুলোর তুলনায় যোগাযোগের সক্ষমতাও বেশি রয়েছে মডেলটির। ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, চ্যাটজিপিটি ৫ তিনটি সংস্করণে ব্যবহার করা যাবে। জিপিটি ৫, জিপিটি ৫ মিনি ও জিপিটি ৫ ন্যানো। ব্যবহারকারীরা জিপিটি ৫ ও মিনি সংস্করণ বিনা মূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে জিপিটি ৫ প্রো সংস্করণের জন্য মাসে ২০০ ডলার খরচ করতে হবে। নতুন মডেলটি ওপেনএআইয়ের সব সেবায় একীভূত করা হয়েছে। ফলে যুক্তি বিশ্লেষণ, ছবি তৈরি, ওয়েব ব্রাউজ বা ভয়েস মোডসহ সব কাজেই মডেলটি কাজ করবে।

ওপেনএআইয়ের দাবি, জিপিটি ৫ মডেলের মাধ্যমে কোডিং ও লেখার সময় পিএইচডি স্তরের দক্ষতা দেখা যাবে। এরই মধ্যে কোডিংয়ের ক্ষেত্রে জিপিটি ৫ আগের সব মডেলের তুলনায় ভালো ফল করেছে। শুধু তা–ই নয়, যুক্তি বিশ্লেষণ ও ত্রুটি সমাধানেও দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। এ ছাড়া টেক্সট প্রম্পট দিয়ে এক মিনিটের মধ্যে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাপ তৈরি করতে পারে জিপিটি ৫।

আগের জিপিটি সংস্করণগুলোয় ভুল তথ্য তৈরির (হ্যালুসিনেশন) প্রবণতা নিয়ে সমালোচনা ছিল। ওপেনএআই দাবি করছে, জিপিটি ৫ মডেলে এই সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। নতুন মডেলের ত্রুটির হার ‘ওথ্রি’ সংস্করণের তুলনায় ৬৫ শতাংশ এবং জিপিটি ৪ও–এর তুলনায় ২৬ শতাংশ কম। পাঁচ হাজার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বাইরের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পরীক্ষা চালিয়ে এর নির্ভরযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে কোনো বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলে অযৌক্তিক কোনো উত্তর দেবে না জিপিটি ৫।

এরই মধ্যে নিজেদের বিভিন্ন সেবায় জিপিটি ৫ মডেল যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে মাইক্রোসফট। গুগলের বিভিন্ন সেবাও কয়েক দিনের মধ্যে নতুন মডেল সমর্থন করবে। জিপিটি ৫ প্রো সংস্করণেই জিমেইল, গুগল সার্চ, ক্যালেন্ডারসহ অন্যান্য সেবা সরাসরি ব্যবহার করা যাবে। ওপেনএআই জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই সুবিধা অন্যান্য সংস্করণেও উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্র: নিউজ১৮, বিবিসি

