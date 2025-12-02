টিকটকে এআই কনটেন্টের জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু
ভিডিওভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি আধেয় (কনটেন্ট) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে এবং এই কনটেন্টগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে এসেছে কিছু নতুন হালনাগাদ। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্ট আরও ভালোভাবে শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। দায়িত্ব ও স্বচ্ছতার সঙ্গে এআই ব্যবহার করতে সহায়ক এই সুবিধাগুলো।
এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য টিকটকের ‘ম্যানেজ টপিকস’ ফিচারে নতুন একটি সেটিং পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে। এই সেটিং ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা নিজেদের ‘ফর ইউ’ ফিডে এআই কনটেন্ট কতটা দেখতে চান, তা ঠিক করতে পারবেন।
এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও শনাক্ত করার জন্য ক্রিয়েটর লেবেল, এআই শনাক্তকরণ মডেল ও সি২পিএ কনটেন্ট ক্রেডেনশিয়ালস ব্যবহার করা হয় টিকটকে। এবার অ্যাপটি ‘ইনভিজিবল ওয়াটার মার্কিং’ নামের একটি নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা করছে। এই ইনভিজিবল বা অদৃশ্য ওয়াটারমার্কিং একটি বাড়তি সুরক্ষার ধাপ যুক্ত করবে। এই ওয়াটারিমার্কটি শুধু টিকটক শনাক্ত করতে পারে। এমনকি ভিডিও সম্পাদনা বা পুনরায় প্রকাশ (রি-পোস্ট) করলেও এটি মুছে ফেলা কঠিন হবে। ফলে এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্ট শনাক্ত করা আরও নির্ভরযোগ্য হয়। এআই এডিটর প্রোর মতো টিকটকের টুলগুলো দিয়ে তৈরি এআই ভিডিও ও সি২পিএ কনটেন্ট ক্রেডেনশিয়ালসসহ প্রকাশ করা কনটেন্টে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই অদৃশ্য ওয়াটারমার্ক যুক্ত করা শুরু হবে।
এআই সম্পর্কে শেখাতে টিকটক ২০ লাখ ডলারের একটি এআই লিটারেসি তহবিল তৈরি করেছে। এই তহবিলের সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞরা শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি করবেন। এই কনটেন্টগুলোর মাধ্যমে এআই কীভাবে কাজ করে এবং এআই দিয়ে বানানো কনটেন্ট কীভাবে চিনতে হয়, তা শেখানো হবে। প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং টিকটকের ফিচার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ১২টিরও বেশি দেশের সহযোগীরা বিভিন্ন টুল তৈরি করবেন।