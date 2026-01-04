এআই

চ্যাটজিপিটি প্লাস বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে ওপেনএআই, তবে...

প্রযুক্তি ডেস্ক
নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের এক মাসের জন্য বিনা মূল্যে চ্যাটজিপিটি প্লাস ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে ওপেনএআইরয়টার্স

চ্যাটজিপিটির বিনা মূল্যের সংস্করণ কাজে লাগিয়ে প্রশ্নের উত্তর জানার পাশাপাশি লিখিত প্রম্পট থেকে কৃত্রিম ছবি তৈরি করা যায়। ‘চ্যাটজিপিটি প্লাস’ সংস্করণটিতে বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা থাকায় প্রতি মাসে খরচ করতে হয় ২০ মার্কিন ডলার। তবে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের এক মাসের জন্য বিনা মূল্যে ২০ ডলারের চ্যাটজিপিটি প্লাস ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে ওপেনএআই।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ব্লিপিং কম্পিউটারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে চ্যাটজিপিটি প্লাস ব্যবহারকারীদের কেউ নিবন্ধন সুবিধা বাতিল করতে গেলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের চ্যাটজিপিটি প্লাস বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুবিধা দিচ্ছে ওপেনএআই। অঞ্চলভিত্তিকভাবে ধাপে ধাপে নির্বাচিত ব্যবহারকারীদের জন্য এই সুবিধা দিচ্ছে ওপেনএআই।

একজন ডার্ট ডেভেলপার জানান, কাজের প্রয়োজনে তিনি সম্প্রতি অন্য একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সেবা বেশি ব্যবহার করছেন। এ কারণে চ্যাটজিপিটির ব্যবহার কমে যাওয়ায় তিনি চ্যাটজিপিটি প্লাস সাবস্ক্রিপশন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। তবে বাতিলের প্রক্রিয়া শুরুর পর চ্যাটজিপিটি অ্যাপে তাঁকে এক মাসের জন্য বিনা মূল্যে প্লাস সংস্করণ ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পর তাঁর পরবর্তী নবায়নের মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য ডলার নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চ্যাটজিপিটি প্লাস ব্যবহারের জন্য তাঁকে কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে না। তবে এই সুবিধার মেয়াদ শেষ হলে সাবস্ক্রিপশনটি আবার স্বাভাবিক ভাবে নবায়ন হবে।

চ্যাটজিপিটি প্লাস বিনা মূল্যে ব্যবহারের মেয়াদ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন অনেক ব্যবহারকারী। যদি ফেব্রুয়ারিতে ওপেনএআইয়ের পক্ষ থেকে নতুন কোনো পরিবর্তনের ঘোষণা না দেওয়া হয়, তবে আগের মতোই অর্থের বিনিময়ে চ্যাটজিপিটি প্লাস ব্যবহার করতে হবে।

এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও ওপেনএআই জানিয়েছে, চ্যাটজিপিটি প্লাস বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ সব ব্যবহারকারী পাচ্ছেন না। ধাপে ধাপে বিভিন্ন অঞ্চলের নির্বাচিত ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাটি চালু করা হচ্ছে।
সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার

