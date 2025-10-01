চ্যাটজিপিটিতে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল–সুবিধা যুক্ত করল ওপেনএআই
কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তায় নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট চ্যাটজিপিটিতে ‘প্যারেন্টাল কন্ট্রোল’ সুবিধা চালু করেছে ওপেনএআই। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে এবং অভিভাবকেরা চাইলে সন্তানদের চ্যাটজিপিটি ব্যবহার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক ঘোষণায় ওপেনএআই জানিয়েছে, চ্যাটজিপিটিতে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সুবিধা চালুর ফলে অভিভাবকেরা কিশোর-কিশোরীদের অ্যাকাউন্ট নিজেদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন। এর ফলে কিশোর-কিশোরীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিরিক্ত সুরক্ষা পাবেন। পাশাপাশি অভিভাবকেরা সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী চ্যাটজিপিটির বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ নিয়ন্ত্রণ ও সীমা নির্ধারণ করতে পারবেন।
অভিভাবকেরা চাইলে সরাসরি সন্তানকে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে অ্যাকাউন্ট যুক্ত করতে পারবেন। আবার সন্তানরাও চাইলে অভিভাবককে অ্যাকাউন্ট যুক্ত করার আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। একবার এই সেটিং চালু হলে কেউ ইচ্ছা করে বন্ধ না করা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। প্রাথমিকভাবে চ্যাটজিপিটির ওয়েব সংস্করণে সুবিধাটি চালু হয়েছে। ওপেনএআই জানিয়েছে, খুব শিগগিরই এ সুবিধা মোবাইল অ্যাপেও ব্যবহার করা যাবে।
ওপেনএআইয়ের ঘোষণা অনুযায়ী, প্যারেন্টাল কন্ট্রোল–সুবিধা কাজে লাগিয়ে অভিভাবকেরা চ্যাটজিপিটির একাধিক সুবিধা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এর মধ্যে রয়েছে সংবেদনশীল কনটেন্ট ও মেমোরি নিয়ন্ত্রণসুবিধা। মডেল প্রশিক্ষণের জন্য কথোপকথন ব্যবহার করা হবে কি না, তা নিয়ন্ত্রণসহ ভয়েস ফিচার চালু বা বন্ধ করার সুযোগও পাওয়া যাবে। একইভাবে ছবি তৈরি ও সম্পাদনার সুবিধা সীমিত বা বন্ধ করে দিতে পারবেন অভিভাবকেরা।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া