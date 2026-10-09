দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংকে সাইবার হামলার পেছনে এআই এজেন্ট ব্যবহারের সম্ভাবনা

ক্রাউডস্ট্রাইকের দাবি
দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংকে সাইবার হামলার পেছনে এআই এজেন্ট ব্যবহারের সম্ভাবনা
গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার অন্তত নয়টি ব্যাংকে সাইবার হামলা হয়েছিল। এসব ঘটনার তদন্ত করছে দেশটির পুলিশ। তবে ব্যাংকগুলোতে সাইবার হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সার্ভার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) কোডিং টুলের তথ্য বিশ্লেষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ক্রাউডস্ট্রাইক জানিয়েছে, এই সাইবার হামলার পেছনে চীনের দক্ষিণাঞ্চলের গুয়াংডং প্রদেশের ২৬ বছর বয়সী এক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারেন। চীনে তৈরি একটি এআই এজেন্টের পাশাপাশি অ্যানথ্রোপিকের ক্লড এআই মডেল দিয়ে লেখা কোড ব্যবহার করে এসব সাইবার হামলা চালানো হতে পারে।
ক্রাউডস্ট্রাইকের কাউন্টার অ্যাডভারসারি অপারেশনস বিভাগের জ্যেষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম মেয়ার্স জানিয়েছেন, এ ঘটনা দেখিয়েছে, কীভাবে একজন ব্যক্তি এআই এজেন্ট ব্যবহার করে অল্প সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠানে সাইবার হামলা চালাতে পারেন। এ ঘটনা এআই এজেন্টের অপব্যবহার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালিত হামলা প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচলিত নিরাপত্তাব্যবস্থা কতটা কার্যকর, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ক্রাউডস্ট্রাইকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলাকারী এআরটেক্স নামের চীনে তৈরি একটি ওপেন সোর্স পেনিট্রেশন টেস্টিং টুল ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের টুল দিয়ে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের নিরাপত্তাব্যবস্থা পরীক্ষা করে দুর্বলতা শনাক্ত করা যায়। এআরটেক্সের পাশাপাশি হামলাকারী বিভিন্ন লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলও ব্যবহার করেছেন। হামলার সঙ্গে এখন পর্যন্ত পরিচিত কোনো হ্যাকার গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা যায়নি। তবে হামলাকারী চীনাভাষী এবং আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ক্লডের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সাইবার অপরাধীরা দক্ষিণ কোরিয়ার কোথায় চুরি করা তথ্য বিক্রি করে থাকেন। এসব তথ্য কেনাবেচা হয়, এমন টেলিগ্রাম গ্রুপ খুঁজে পেতেও তিনি এআই টুলের সহায়তা চেয়েছিলেন।
প্রসঙ্গত, এআই এজেন্ট গত জুনে অস্ট্রেলিয়ার সরকারি একটি স্বাস্থ্য ডেটা পোর্টালে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করেছিল। এর ফলে স্বয়ংক্রিয় এআই এজেন্টকে প্রচলিত বিমা নীতিমালায় সাইবার হামলাকারী হিসেবে বিবেচনা করা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ ছাড়া এআইয়ের কর্মকাণ্ডের কারণে কোনো আর্থিক ক্ষতি হলে তার দায় কার ওপর বর্তাবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স