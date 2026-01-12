চাকরির তথ্য জানানোর পাশাপাশি জীবনবৃত্তান্ত হালনাগাদ করে দেবে চ্যাটজিপিটি
পেশাজীবীদের জনপ্রিয় নেটওয়ার্কিং মাধ্যম লিংকডইনের আদলে ব্যবহারকারীদের দ্রুত পছন্দের চাকরির সন্ধান দিতে ‘জবস’ নামের নতুন সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে চ্যাটজিপিটি। নতুন এ সুবিধা চালু হলে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেই ব্যবহারকারীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার তথ্য পর্যালোচনা করে সহায়ক চাকরির তথ্য জানাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) চ্যাটবটটি। শুধু তা–ই নয়, নির্দিষ্ট চাকরির উপযোগী জীবনবৃত্তান্ত তৈরির পাশাপাশি চাইলে ব্যবহারকারীদের পেশাগত জীবনের পরিকল্পনাও তৈরি করে দেবে। এরই মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের ওপর সুবিধাটির কার্যকারিতা পরখ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই।
ওপেনএআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, জবস সুবিধার মাধ্যমে নিজেদের জীবনবৃত্তান্তে সঠিকভাবে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির সন্ধান পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে নিজের পেশাগত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকল্প চাকরির সুযোগ তৈরির সুযোগও মিলবে।
প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের ধারণা, জবস সুবিধাটি চ্যাটজিপিটির সাইডবারে যুক্ত করা হতে পারে এবং এতে ইন্টারঅ্যাকটিভ ইন্টারফেস যুক্তের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে জবস সুবিধাটি কবে নাগাদ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো সময়সূচি ঘোষণা করেনি ওপেনএআই।
জবস সুবিধাটি মূলত এআইয়ের মাধ্যমে চাকরি খোঁজার পদ্ধতিকে সহজ করে তুলবে। ফলে চাকরিপ্রার্থীরা নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সময়মতো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির তথ্য জানার পাশাপাশি নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার তথ্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তুলে ধরতে পারবেন।
সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার