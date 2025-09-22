এআই

ভবিষ্যদ্বাণী করবে এআই, বিশেষজ্ঞদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ব্রিটিশ স্টার্টআপ

আহসান হাবীব
ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস জানাবে এআইরয়টার্স

জ্যোতিষীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশায় সফল ব্যক্তিরা পৃথিবীতে ঘটতে যাওয়া নানা ঘটনা সম্পর্কে মাঝেমধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর বেশ কয়েকটি সত্য হয়, কিছু হয় না। এবার ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস জানতে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে ব্রিটিশ স্টার্টআপ (উদ্ভাবনী উদ্যোগ) ম্যান্টিক এআই। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সিস্টেম আন্তর্জাতিক এক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করে শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে আয়োজিত ‘মেটাকিউলাস কাপ’–এ অষ্টম স্থান অর্জন করেছে ম্যান্টিক এআই। প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পূর্বাভাস সংস্থা মেটাকিউলাস। মূলত বিনিয়োগ তহবিল ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবিষ্যতের ঝুঁকি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা দিতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সংস্থাটি। প্রতিযোগিতার প্রশ্নগুলো ছিল নানান ধরনের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইলন মাস্কের প্রকাশ্য বিরোধ, কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্ব থেকে কেমি বেডেনকের অপসারণ, সামোয়ার সাধারণ নির্বাচনে কোন দল সবচেয়ে বেশি আসন পাবে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে দাবানলে কত একর জমি পুড়বে এসব বিষয়ের ভবিষ্যৎ অনুমান করতে বলা হয়।

ম্যান্টিক এআইয়ের কৌশল কিছুটা ভিন্ন। তারা একটি জটিল পূর্বাভাস সমস্যাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ওপেনএআই, গুগল ও ডিপসিকের মতো প্রতিষ্ঠানের তৈরি মেশিন লার্নিং মডেলের মধ্যে বিতরণ করে। এ বিষয়ে ম্যান্টিকের সহপ্রতিষ্ঠাতা টবি শেভলেন বলেন, ‘আমাদের সিস্টেমের পূর্বাভাস অনেক সময় মানুষের গড় অনুমান থেকে ভিন্ন ছিল। মানুষ সাধারণত গড় ফলাফলের কাছাকাছি অবস্থান করে, কিন্তু এআই একেবারেই আলাদা অবস্থান নেয়।’

ম্যান্টিক এআই বিভিন্ন এআই এজেন্ট ব্যবহার করে চলমান ঘটনাবলি বিশ্লেষণ, অতীতের তথ্য অনুসন্ধান ও সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভবিষ্যতের ফলাফল অনুমান করে থাকে। তবে ‘সুপারফোরকাস্টিং’ গ্রন্থের সহলেখক ফিলিপ টেটলকের গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে মানব বিশেষজ্ঞরা এখনো সেরা এআই সিস্টেমগুলোর চেয়ে বেশি নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সক্ষম হচ্ছেন। তবে এআই গবেষকদের ধারণা, ২০২৯ সালের মধ্যে এআইনির্ভর পূর্বাভাস মানুষের সমান বা তারও চেয়ে উন্নত হতে পারে।

সূত্র: নিউজ১৮

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
এআই থেকে আরও পড়ুন