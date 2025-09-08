এআই

চ্যাটজিপিটির সঙ্গে আলোচনায় নতুন সুবিধা যুক্ত করল ওপেনএআই

প্রযুক্তি ডেস্ক
ব্যবহারকারীর নির্দেশমতো নিজ থেকে বার্তা, নিবন্ধ বা কবিতা লিখে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেওয়ায় নিয়মিত চ্যাটজিপিটি চ্যাটবট ব্যবহার করেন অনেকেই। আর তাই ব্যবহারকারীদের আরও বিস্তারিতভাবে কথোপকথনের সুযোগ দিতে চ্যাটজিপিটিতে নতুন সুবিধা চালু করেছে ওপেনএআই। সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা চাইলেই যেকোনো বিষয়ে কথোপকথনে সময় মূল আলোচনা চালু রেখেই আলাদা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ নেওয়া যাবে। ফলে চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

ওপেনএআই জানিয়েছে, নতুন সুবিধাটি চ্যাটজিপিটির সঙ্গে মূল আলোচনা অক্ষুণ্ন রেখেই নতুন বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবেন ব্যবহারকারী। ফলে বিজ্ঞাপনের কপি তৈরির জন্য চ্যাটজিপিটি ব্যবহার সময়ই আলাদাভাবে সহায়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বিভিন্ন বিষয়ে একসঙ্গে আলোচনা হলেও মূল প্রম্পট ও আগের উত্তরগুলো অক্ষুণ্ন থাকবে। সব ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত এই সুবিধা চ্যাটজিপিটির ওয়েব সংস্করণে পাওয়া যাবে।

এত দিন চ্যাটজিপিটির সঙ্গে নির্দিষ্ট আলোচনা চলাকালে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে কথোপকথন শুরুর জন্য মূল আলোচনা থেকে বেরিয়ে নতুন করে শুরু করতে হতো। এ বিষয়ে ক্ষুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্সে (সাবেক টুইটার) ওপেনএআই লিখেছে, ‘এখন থেকে চ্যাটজিপিটিতে আলোচনার আলাদা শাখা তৈরি করা যাবে। এতে মূল থ্রেড নষ্ট না করেই ভিন্ন ভিন্ন দিক অনুসন্ধান করা সহজ হবে।’

নতুন সুবিধা কীভাবে ব্যবহার করা যাবে

নতুন সুবিধা ব্যবহার করতে হলে ব্যবহারকারীদের কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। প্রথমে চ্যাটজিপিটির সঙ্গে আলোচনার সময় যেকোনো বার্তার ওপর মাউস রেখে ‘মোর অ্যাকশনস’ অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ‘ব্রাঞ্চ ইন নিউ চ্যাট’ নির্বাচনের পর নতুন চ্যাটে মূল আলোচনার পাশাপাশি অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে যেকোনো সময় মূল আলোচনাতেও ফিরে যেতে পারবেন।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

