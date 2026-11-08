সাইবার নিরাপত্তায় ক্রিটিক্যাল রেটিং পেল ওপেনএআইয়ের নতুন এআই মডেল

সাইবার নিরাপত্তায় ক্রিটিক্যাল রেটিং পেল ওপেনএআইয়ের নতুন এআই মডেল
পরীক্ষামূলকভাবে নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল ‘জিপিটি-৬ সাইবার’ চালু করেছে ওপেনএআই। সাইবার নিরাপত্তার দুর্বলতা শনাক্ত করার পাশাপাশি সেগুলো কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য হামলার কৌশল পরীক্ষা এবং ত্রুটি সমাধানের জন্য তৈরি এআই মডেলটিকে সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ‘ক্রিটিক্যাল’ বা সংকটজনক পর্যায়ের সক্ষমতাসম্পন্ন মডেল হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে ওপেনএআই।
ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, নিরাপত্তা মূল্যায়নে আগের সংস্করণের তুলনায় জিপিটি-৬ সাইবারকে উচ্চতর ঝুঁকির শ্রেণিতে রাখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নিরাপত্তা কাঠামোয় আগের মডেল জিপিটি-৫.৬ সাইবারের রেটিং ছিল ‘হাই’ বা উচ্চ। নতুন মডেলটির ক্ষেত্রে রেটিং বাড়িয়ে ‘ক্রিটিক্যাল’ করা হয়েছে। এর অর্থ, মডেলটির সাইবার নিরাপত্তাসংক্রান্ত সক্ষমতা ও সম্ভাব্য অপব্যবহারের ঝুঁকি বিবেচনায় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন।
ওপেনএআইয়ের দাবি, সাইবার নিরাপত্তা গবেষকদের কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে জিপিটি-৬ সাইবার। মডেলটির সাহায্যে বিভিন্ন সফটওয়্যার ও কম্পিউটার ব্যবস্থার নিরাপত্তাত্রুটি খুঁজে বের করার পাশাপাশি সেসব ত্রুটি ব্যবহার করে কীভাবে সাইবার হামলা চালানো সম্ভব, তা পরীক্ষা করা যাবে। ফলে সাইবার অপরাধীরা কোনো দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার আগেই সেটি শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ মিলবে। সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে এআই ব্যবহারের প্রবণতা বাড়তে থাকায় এ ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।
নতুন মডেলটির সক্ষমতা তুলে ধরতে বেশ কিছু সাফল্যের তথ্য প্রকাশ করেছে ওপেনএআই। প্রতিষ্ঠানটির গবেষকেরা জিপিটি-৬ সাইবার ব্যবহার করে মোজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজারে থাকা নিরাপত্তাত্রুটি শনাক্ত করেছেন। মোজিলা এসব ত্রুটিকে উচ্চঝুঁকির বলে চিহ্নিত করেছে। ইতিমধ্যে ত্রুটিগুলো সমাধানে হালনাগাদ সংস্করণ প্রকাশের কাজ শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
ওপেনএআই জানিয়েছে, লিনাক্স কার্নেলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের কাছে ৩০৪টি গুরুতর নিরাপত্তাত্রুটির তথ্যও প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি ত্রুটিগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্যাঁচ বা সংশোধনী উন্মুক্তের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এক্সপ্লয়েট হলো বিশেষ কোড বা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো সফটওয়্যার বা কম্পিউটার ব্যবস্থার নিরাপত্তা দুর্বলতাকে কাজে লাগানো যায়।
প্রাথমিকভাবে ওপেনএআইয়ের ‘ডেব্রেক রেড’ কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত গ্রাহকেরা জিপিটি-৬ সাইবার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। উন্নত ও অনুমোদিত সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের জন্য বিশেষ এই কর্মসূচি চালু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এই কর্মসূচির আওতায় কোনো কম্পিউটার ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে নিরাপত্তা দুর্বলতা যাচাই এবং এক্সপ্লয়েট তৈরির মতো কাজ করা যায়।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস