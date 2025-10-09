যুক্তরাষ্ট্রে ওপেনএআই ডেভডেতে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ওয়ানব্রেন এআই

যুক্তরাষ্ট্রে ওপেনএআই ডেভডেতে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ওয়ানব্রেন এআই
চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই আয়োজিত ‘ওপেনএআই ডেভডে ২০২৫’-এ অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের স্টার্টআপ (উদ্ভাবনী উদ্যোগ) ওয়ানব্রেন এআই। গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যানসহ প্রতিষ্ঠানটির ডেভেলপার দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ওয়ানব্রেন এআইয়ের কর্মকর্তারা। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ওয়ানব্রেন এআই।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ওপেনএআই ডেভডেতে এবারই প্রথম বাংলাদেশ থেকে কোনো স্টার্টআপ অংশগ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানে ওপেনএআইয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মডেল জিপিটি-৫ প্রো, যুগান্তকারী ভিডিও মডেল সোরা-২ এবং সর্বাধুনিক ইমেজ জেনারেশনপ্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়। নতুন এসব প্রযুক্তি দেশের সৃজনশীল ও পেশাদার কাজে বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে।
ওয়ানব্রেন এআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা অমিত দাস বলেন, ‘ওপেনএআই ডেভডে ২০২৫-এ অংশগ্রহণ এবং স্যাম অল্টম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের জন্য বিশাল অভিজ্ঞতা। আমরা আমাদের ব্যবহারকারীদের জন্য সবচেয়ে উন্নত সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতের জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।’