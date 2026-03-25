চ্যাটজিপিটিতে যুক্ত হলো লাইব্রেরি, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

চ্যাটজিপিটিতে যুক্ত হলো লাইব্রেরি, যে সুবিধা পাওয়া যাবে
নিজেদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির চ্যাটবট চ্যাটজিপিটিতে ‘লাইব্রেরি’ নামের নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে ওপেনএআই। সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে চ্যাটবট ব্যবহারকারীরা চ্যাটে আপলোড করা বিভিন্ন ফাইল একটি নির্দিষ্ট ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে পারবেন। এর ফলে পরবর্তী সময়ে সহজেই পুরোনো ফাইলগুলোর বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করা যাবে।
ওপেনএআই জানিয়েছে, লাইব্রেরি সুবিধাটি আপাতত প্লাস, প্রো ও বিজনেস সংস্করণ ব্যবহারকারীদের জন্য ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। সুবিধাটি চালুর পর চ্যাটজিপিটির ওয়েব সংস্করণে সাইডবারে ‘লাইব্রেরি’ নামে একটি আলাদা ট্যাব দেখা যাবে। ট্যাবটিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাম্প্রতিক সময়ে চ্যাটে আপলোড করা বেশ কিছু ফাইল পাওয়া যাবে। পরবর্তী সময়ে নতুন ফাইলগুলো জমা হবে।
ওপেনএআইয়ের তথ্যমতে, চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীরা চ্যাটে যে ফাইলগুলো আপলোড করেন, সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট স্টোরেজে জমা হবে। ফলে ভবিষ্যতে নতুন কথোপকথনের সময় এসব ফাইল সহজেই পুনরায় ব্যবহার করা যাবে। তবে চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে তৈরি ছবিগুলো আগের মতোই ‘ইমেজেস’ ট্যাবে সংরক্ষিত থাকবে। লাইব্রেরি অংশে কেবল ব্যবহারকারীদের আপলোড করা ফাইলগুলো দেখা যাবে।
লাইব্রেরি থেকে কোনো ফাইল ব্যবহার করতে হলে কম্পোজার মেনুর অ্যাটাচমেন্ট বা অ্যাড বাটনে ক্লিক করে ‘অ্যাড ফ্রম লাইব্রেরি’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় ফাইল বেছে নিয়ে তা চ্যাটে যুক্ত করা যাবে। লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা ফাইলগুলো ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টে থাকবে, যতক্ষণ না সেগুলো নিজে থেকে মুছে ফেলা হয়। কোনো চ্যাট মুছে ফেললেও সেই চ্যাটে ব্যবহৃত ফাইল লাইব্রেরি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাবে না। লাইব্রেরি থেকে ফাইল মুছে ফেলার জন্য ফাইল নির্বাচন করে ডিলিট বা ট্র্যাশ আইকনে ক্লিক করতে হবে। এরপর সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে তা ওপেনএআইয়ের সার্ভার থেকে স্থায়ীভাবে মুছে যাবে।
