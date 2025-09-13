এআই দিয়ে তৈরি ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রী নিয়োগ দিল আলবেনিয়া

এআই দিয়ে তৈরি ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রী নিয়োগ দিল আলবেনিয়া
এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন ধরনের নজরকাড়া উদ্ভাবন এরই মধ্যে আগ্রহ তৈরি করছে আমাদের। কৃষি খাত থেকে শুরু করে নতুন গ্রহ শনাক্তে এআইয়ের বিভিন্ন ব্যবহার আমরা দেখছি। এবার বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এআই দিয়ে তৈরি ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে আলবেনিয়া। কোড ও পিক্সেল দিয়ে তৈরি ‘ডিয়েলা’ নামের এই মন্ত্রী মূলত ভার্চ্যুয়াল চ্যাটবট। সরকারি কেনাকাটায় তদারকি এবং সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করতে গত বৃহস্পতিবার আলবেনিয়ার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ডিয়েলাকে।
চলতি বছরের শুরুতে আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এদি রামা জানিয়েছিলেন, আলবেনিয়াতে একদিন ডিজিটাল মন্ত্রী বা এআই প্রধানমন্ত্রী থাকবে। তাঁর সেই ঘোষণার পর এবার দেশটিতে সত্যি সত্যিই এআই মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হলো। বৃহস্পতিবার আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায় সোশ্যালিস্ট পার্টির এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এদি রামা এআই মন্ত্রী ডিয়েলাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এআই মন্ত্রী নিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এদি রামা জানান, সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমাতে ডিয়েলাকে সরকারি ক্রয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এআই দিয়ে তৈরি ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রী ডিয়েলা মূলত সরকারের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হওয়া সব চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করবে। মূল্যায়ন শেষে অনুমোদন দেবে। ডিয়েলা ইতিমধ্যেই দেশটির ডিজিটাল সার্ভিসেস পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা দিতে শুরু করেছে। ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আমলাতান্ত্রিক সেবা প্রক্রিয়া সহজ করতেও কাজ করছে।
ডিয়েলা এরই মধ্যে আলবেনিয়ার পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে বেশ আলোড়ন তৈরি করেছে । তবে এআই দিয়ে তৈরি এই ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রীকে তত্ত্বাবধানের জন্য আলবেনিয়ার সরকার কী ধরনের নজরদারি ব্যবস্থা রেখেছে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায়নি।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস