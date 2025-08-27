এআই

মুখে বললেই গুগল ফটোজের ছবি সম্পাদনা করে দেবে জেমিনি এআই

সহজে ছবি সম্পাদনার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে ফটোজ অ্যাপে ছবি সম্পাদনা করতে ব্যবহারকারীদের আলাদা করে টুল বাছাই বা সেটিংস পরিবর্তন করতে হবে না। শুধু লিখিত প্রম্পট বা ভয়েস কমান্ড দিলেই ছবি সম্পাদনা করে দেবে গুগলের জেমিনি এআই।

গত কয়েক বছরে গুগল ফটোজে বিভিন্ন সম্পাদনা সুবিধা যুক্ত হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এআইনির্ভর নতুন সুবিধাটি ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনবে। কারণ, ছবির জটিল সম্পাদনার বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজেই। তবে সুবিধাটি চালুর আগে কিছু সমস্যায় পড়তে হয়েছিল গুগলকে। ফটোজ অ্যাপের এআই আপডেটে ত্রুটি ধরা পড়ায় পূর্বনির্ধারিত সময়ে সুবিধাটি উন্মুক্ত করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

গুগল জানিয়েছে, জেমিনির মাধ্যমে ফটোজ অ্যাপে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ব্যবহারকারীরা ইচ্ছামতো ছবি সম্পাদনা করতে পারবে। এ জন্য কোনো টুল নির্বাচন বা স্লাইডার ঘোরাতে হবে না। শুধু প্রম্পট দিলেই ছবিকে নতুনভাবে সাজিয়ে দেবে জেমিনি। প্রথম পর্যায়ে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীরা পিক্সেল ১০ সিরিজের ফোনে সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারবেন।

গুগল ফটোজ অ্যাপে প্রবেশ করে যে ছবি সম্পাদনা করতে হবে, সেটি বেছে নিলেই ব্যবহারকারীর সামনে আসবে ‘হেল্প মি এডিট’ অপশন। এখান থেকে জেমিনি সক্রিয় করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলে জেমিনি এআই নিজেই ছবি সম্পাদনা করে দেবে। ছবির পেছনের অংশ মুছে ফেলা, নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ফোকাস, ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন বা ছবিতে থাকা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা বস্তু মুছে ফেলাসহ নির্ধারিত বেশ কিছু প্রম্পটও যুক্ত থাকবে অ্যাপটিতে। ফলে ব্যবহারকারীরা পূর্বনির্ধারিত প্রম্পট নির্বাচন করেও দ্রুত ছবি সম্পাদনা করতে পারবেন।

সূত্র: নিউজ১৮

