কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদে এআই ব্যবহারের সুযোগ দিতে মেটার নতুন উদ্যোগ
কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তা বাড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) বিভিন্ন সেবায় নতুন সুরক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে মেটা। নতুন উদ্যোগের ফলে মেটার এআই চ্যাটবট কিশোর-কিশোরীদের ফ্লার্ট করা বার্তা আদান-প্রদান, আত্মহত্যা ও ধ্বংসাত্মক বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবে না। পাশাপাশি তাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু এআই সুবিধা ব্যবহারও সাময়িকভাবে সীমিত করা হয়েছে।
গত আগস্টে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, মেটার তৈরি চ্যাটবটগুলো কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে রোমান্টিক বা যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কথোপকথনে জড়াচ্ছে। ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পর মেটার এআই নীতিমালা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সমালোচনা ও উদ্বেগ দেখা দেয়। মেটার মুখপাত্র অ্যান্ডি স্টোন গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে এসব ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, কিশোর-কিশোরীদের জন্য নিরাপদ ও বয়সোপযোগী অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যে নতুন সুরক্ষা কার্যকর হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও উন্নত করা হবে।
রয়টার্সের প্রতিবেদন প্রকাশের পর মার্কিন সিনেটর জশ হাওলি বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। তিনি মেটার অভ্যন্তরীণ নীতি ও নথিপত্র জমা দেওয়ার অনুরোধ জানান। এ ছাড়া কংগ্রেসের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলের আইনপ্রণেতারাই টিনএজারদের সঙ্গে চ্যাটবটের অনুপযুক্ত মিথস্ক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
রয়টার্স প্রথমে যে অভ্যন্তরীণ নথি প্রকাশ করে, তাতে দেখা যায় মেটার নীতিতে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে চ্যাটবটের ফ্লার্ট বা রোমান্টিক আলাপে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া ছিল। পরে মেটা নথিটির সত্যতা স্বীকার করলেও জানায়, রয়টার্সের অনুসন্ধানের পর চলতি মাসেই ওই অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অ্যান্ডি স্টোন বলেন, ‘নথিতে যে উদাহরণ ও ব্যাখ্যা ছিল, সেগুলো ভুল এবং আমাদের নীতির সঙ্গে অসংগত। তাই আমরা তা সরিয়ে দিয়েছি।’
সূত্র: রয়টার্স