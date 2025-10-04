এআই

গুগল সার্চের এআই মোডে নতুন সুবিধা

গুগল সার্চের এআই মোডে নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল।ছবি: রয়টার্স

গুগল সার্চের এআই মোডে নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) জেমিনি চ্যাটবটের মাধ্যমে পরিচালিত এ সুবিধা চালুর ফলে এখন থেকে লিখিত ফলাফল দেখানোর পাশাপাশি ছবিতে থাকা বস্তু বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করবে গুগল। ফলে সার্চ ফলাফলের পাশাপাশি সহজেই বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল আধেয় বা কনটেন্ট দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।

এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছে, এআই মোডে কথোপকথনের মতো করে প্রশ্ন করলে তার উত্তরে ব্যবহারকারীরা ছবিভিত্তিক ফলাফল পাবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেউ যদি শোবার ঘরের সাজসজ্জা নিয়ে আইডিয়া খুঁজতে চান, এআই মোড তাঁর পছন্দ অনুযায়ী মিলিয়ে ছবি দেখাবে। এর আগে জটিল বা দীর্ঘ প্রশ্নের উত্তর পেতে ব্যবহারকারীদের একাধিকবার সার্চ করতে হতো। এআই মোড সেই প্রক্রিয়াকে সহজ করে দিয়েছে। প্রথমে এটি কেবল ইংরেজি ভাষায় চালু হলেও এখন হিন্দি, ব্রাজিলিয়ান, পর্তুগিজ, ইন্দোনেশীয়, কোরীয়, জাপানিসহ আরও কয়েকটি ভাষায় ব্যবহার করা যাচ্ছে।

নতুন এই সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা চাইলে সরাসরি ছবি তুলে বা কোনো ছবি শেয়ার করেও অনলাইনে তথ্য খোঁজ করতে পারবেন। প্রতিটি ছবির সঙ্গে একটি লিংক যুক্ত থাকবে, যা থেকে বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হবে। অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে কার্যকর হবে। কারণ, ব্যবহারকারীরা শুধু স্বাভাবিক ভাষায় কোনো পণ্যের বর্ণনা দিলেই মিলিয়ে ফলাফল দেখতে পাবেন, আলাদা করে ফিল্টার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না।

গুগলের তথ্যমতে, জেমিনি ২.৫-এর উন্নত মাল্টিমোডাল প্রযুক্তির সহায়তায় এআই মোড ছবির ভেতরের বস্তু বা বিস্তারিত শনাক্ত করবে। ফলে নির্দিষ্ট কোনো অংশ নিয়েও আলাদা করে খোঁজ করা যাবে এবং সেই বিষয়ে আরও প্রশ্ন করার সুযোগ থাকবে। তবে আপাতত এ সুবিধা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হয়েছে। শিগগিরই বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ধাপে ধাপে এ সেবা চালু করা হবে।

