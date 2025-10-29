চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআইয়ের বাজারমূল্য ৫০০ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ

মাইক্রোসফট ও ওপেনএআইয়ের মধ্যে চুক্তি
চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআইয়ের বাজারমূল্য ৫০০ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর আলোচিত চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে এত দিন বাইরের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করার সুযোগ ছিল না ওপেনএআইয়ের। তহবিল সংগ্রহের এ সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য ওপেনএআইয়ের সঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার নতুন চুক্তি করেছে প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম বিনিয়োগকারী মাইক্রোসফট। চুক্তি অনুযায়ী চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআইয়ের বাজারমূল্য ৫০০ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি নিজেকে পাবলিক বেনিফিট করপোরেশন হিসেবে পুনর্গঠন করতে পারবে।
চুক্তির ফলে ওপেনএআই নিজের কাজ ও উদ্ভাবনের জন্য মূলধন সংগ্রহ বিশেষ সুযোগ পাবে। ২০১৯ সাল থেকে মাইক্রোসফটের নিষেধাজ্ঞার কারণে নিজস্ব মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে বারবার বাধা পেয়েছে ওপেনএআই। শুধু তাই নয়, ওপেনএআই তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা নিত মাইক্রোসফটের কাছ থেকে। চুক্তির বিষয়ে বিনিয়োগ সংস্থা ডিএ ডেভিডসনের প্রযুক্তি গবেষণাপ্রধান গিল লুরিয়া বলেন, এই চুক্তি ওপেনএআইয়ের অলাভজনক সংস্থা হিসেবে সংগঠিত হওয়ার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান করবে। মাইক্রোসফটের সঙ্গে প্রযুক্তিসংক্রান্ত মালিকানা ও অধিকার নিষ্পত্তি করবে। এই নতুন কাঠামো ওপেনএআইয়ের বিনিয়োগের পথে আরও স্পষ্টতা দেবে। এতে তহবিল সংগ্রহ আরও সহজ হবে।
চুক্তি অনুযায়ী, ওপেনএআইয়ের ২৭ শতাংশ শেয়ার থাকবে মাইক্রোসফটের, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৩৫ বিলিয়ন ডলার। ওপেনএআই আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (এজিআই) পর্যায়ে পৌঁছালেও মাইক্রোসফট ওপেনএআইয়ের পণ্য ও এআই মডেলের ওপর বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখবে। শুধু তাই নয়, ২৫০ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে মাইক্রোসফটের অ্যাজউর ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা ব্যবহার করবে ওপেনএআই।
বর্তমানে চ্যাটজিপিটির সাপ্তাহিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭০ কোটির বেশি। শুরুতে একটি অলাভজনক এআই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল ওপেনএআই। উন্মুক্তের পরপরই চ্যাটজিপিটি জনপ্রিয়তা পাওয়ায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে প্রতিষ্ঠানটির কম্পিউটিং চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। তখন মাইক্রোসফট ওপেনএআইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। নতুন চুক্তির বিষয়ে ওপেনএআই ফাউন্ডেশনের বোর্ড চেয়ারম্যান ব্রেট টেলর এক ব্লগ বার্তায় জানান, ওপেনএআই তার করপোরেট কাঠামো সরল করে মূলধন পুনর্গঠন সম্পন্ন করেছে। এখন আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স আসার আগে মূলধন অর্জনের জন্য একটি সরাসরি পথ তৈরি হয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স