এআই ভিডিও তৈরির নতুন অ্যাপ আনছে ওপেনএআই

প্রযুক্তি ডেস্ক
সোরা ২ অ্যাপের মাধ্যমে উন্নতমানের কৃত্রিম ভিডিও তৈরি করা যাবেওপেনএআইয়ের ভিডিও থেকে নেওয়া

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভিডিও তৈরির নতুন অ্যাপ ‘সোরা ২’ উন্মোচন করতে যাচ্ছে ওপেনএআই। অ্যাপটিতে ব্যবহারকারীরা লিখিত নির্দেশনা দিলেই তৈরি হয়ে যাবে উন্নতমানের কৃত্রিম ভিডিও। ভিডিওতে সংলাপের পাশাপাশি সাউন্ড ইফেক্টসহ বিভিন্ন ধরনের ইফেক্টও যুক্ত করা যাবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের চেহারার আদলে তৈরি চরিত্রকে ভিডিওর বিভিন্ন দৃশ্যে যুক্ত করতে পারবেন।

ওপেনএআইয়ের দাবি, সোরা ২ অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও তৈরির সুযোগ এআই প্রযুক্তিকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করবে। অ্যাপটি ভিডিওর বিভিন্ন দৃশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃত্রিমভাবে সংলাপ যুক্তের পাশাপাশি বাস্তবসম্মত শব্দ তৈরি করতে পারে। এমনকি ভিডিওতে থাকা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে মানুষের মতো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা বা নড়াচড়া ফুটিয়ে তুলতে পারে। ফলে ভিডিও আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও প্রাণবন্ত হবে।

সোরা ২ অ্যাপে থাকছে টিকটক, ইনস্টাগ্রাম রিলস ও ইউটিউব শর্টসের মতো উল্লম্ব সোয়াইপ অ্যান্ড স্ক্রল ইন্টারফেস। টিকটক ও ইউটিউব শর্টসের মতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিওর জন্য বিশেষ নকশাও থাকবে অ্যাপটিতে। ফলে লিখিত নির্দেশনা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চমানের ভিডিও তৈরি করা যাবে। অ্যাপটিতে অ্যালগরিদমভিত্তিক ফিড থাকায় ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী অন্যদের তৈরি বিভিন্ন ভিডিও দেখতে পারবেন।

সোরা ২ অ্যাপটি প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসকারী আইফোন ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারবেন। প্রযুক্তিবিশ্লেষকদের মতে, সোরা ২ অ্যাপ তৈরির মাধ্যমে গুগল, মেটা ও বাইটড্যান্সের মতো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে যাচ্ছে ওপেনএআই।

সূত্র: এনডিটিভি

