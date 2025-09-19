জুমে যুক্ত হচ্ছে এআই অ্যাভাটার, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

জুমে যুক্ত হচ্ছে এআই অ্যাভাটার, যে সুবিধা পাওয়া যাবে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) অ্যাভাটার (ছবি বা ইমোজি) ব্যবহারের সুযোগ চালু করছে জনপ্রিয় ভিডিও কনফারেন্স সফটওয়্যার জুম। এই সুবিধা চালু হলে অনলাইন বৈঠকের সময় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের চেহারার বদলে এআই অ্যাভাটার অন্যদের দেখাতে পারবেন। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে চলা অনলাইন বৈঠকে স্বাচ্ছন্দ্যে অংশ নেওয়া যাবে। জুম জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা শিগগিরই নিজেদের ‘ফটো রিয়েলিস্টিক’ বা বাস্তবসম্মত এআই অ্যাভাটার তৈরি করতে পারবেন। ফলে ক্যামেরার সামনে হাজির হওয়ার মতো প্রস্তুতি না থাকলেও মিটিংয়ে স্বচ্ছন্দে অংশ নেওয়া যাবে।
জুমের তথ্যমতে, ডিসেম্বর থেকে এআই অ্যাভাটার ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ওয়ার্কপ্লেস ব্যবহারকারীরা। এআই অ্যাভাটার তৈরির জন্য ব্যবহারকারীদের নিজের একটি ছবি তুলে আপলোড করতে হবে। সেই ছবির ভিত্তিতে এআই অ্যাভাটার তৈরি করে দেবে জুম। এই অ্যাভাটারকে ব্যবহারকারী ইচ্ছেমতো পোশাকে সাজাতে পারবেন। বৈঠক চলাকালে অ্যাভাটারটি ব্যবহারকারীর নড়াচড়া ও মুখভঙ্গি অনুকরণ করবে। দেখে মনে হবে যেন সেই ব্যক্তিই কথা বলছেন।
এআই অ্যাভাটারের নিরাপত্তার বিষয়ে জুম জানিয়েছে, কেউ যাতে অন্য কারও রূপ নিয়ে বৈঠকে প্রবেশ করতে না পারেন, সে জন্য চালু করা হবে ‘লাইভ ক্যামেরা অথেনটিকেশন’ নিরাপত্তাব্যবস্থা। পাশাপাশি বৈঠক চলাকালে পর্দায় আলাদা একটি নোটিশ দেখা যাবে, যা জানাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অ্যাভাটার ব্যবহার করছেন। তবে এই নিরাপত্তাব্যবস্থা এখনো উন্নয়নের পর্যায়ে আছে। ফলে চালুর আগে নিয়মকানুনে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে।
গত জুনে এক সাক্ষাৎকারে জুমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক ইউয়ান জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে প্রত্যেকের একটি করে ‘ডিজিটাল টুইন’ বা ভার্চ্যুয়াল প্রতিরূপ থাকবে। সেই ডিজিটাল টুইন মালিকের হয়ে মিটিংয়ে যোগ দেবে বা ই–মেইলের উত্তর দেবে। জুম এখনো সেই ধাপে পৌঁছায়নি, তবে সে দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।
সূত্র: দ্য ভার্জ