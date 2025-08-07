গুগলের এআই ওভারভিউ-সুবিধার কারণে ওয়েবসাইটের ট্রাফিক কি সত্যিই কমছে

গুগলের এআই ওভারভিউ-সুবিধার কারণে ওয়েবসাইটের ট্রাফিক কি সত্যিই কমছে
গুগলের ‘এআই ওভারভিউ’-সুবিধায় সার্চ ফলাফলের ওপরের অংশেই এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি সংক্ষিপ্ত তথ্য দেখা যায়। ফলে কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ না করেই অনলাইন থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য জানতে পারেন ব্যবহারকারীরা। গত বছর এই সুবিধা চালুর পর থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের অরগানিক ট্রাফিক কমে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেক ওয়েবসাইটের মালিক ও কনটেন্ট নির্মাতারা। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে গুগল জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর এআই ওভারভিউ সার্চ–সুবিধার কারণে ওয়েবসাইটের ভিজিটর কমছে না। ব্যবহারকারীরা এখন আগের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ের গভীরে যেতে উৎসাহী হচ্ছেন বলেও দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণায় বলা হয়েছে, গুগল সার্চে ব্যবহারকারীদের প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে শীর্ষে যে এআই সারাংশ দেখানো হয়, সেখানে অনেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যান। ফলে তাঁরা আর মূল উৎস; অর্থাৎ ওয়েবসাইটে ক্লিক করে প্রবেশ করেন না। ফলে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলোর ট্রাফিক সংখ্যা কমছে। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে গুগলের সার্চ বিভাগের প্রধান লিজ রিড এক ব্লগ বার্তায় জানিয়েছেন, অনেক সময় ভুল পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। গুগলের নিজস্ব তথ্য বিশ্লেষণে এ ধরনের প্রবণতার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গুগল সার্চ থেকে ওয়েবসাইটে ক্লিকের হার গত বছরের তুলনায় প্রায় একই রয়েছে। কিছু ওয়েবসাইটে ভিজিটর বেড়েছে, আবার কিছু ওয়েবসাইটে কমেছে। সামগ্রিকভাবে ক্লিকের পরিমাণ স্থিতিশীল রয়েছে।
গুগলের এআই ওভারভিউ-সুবিধার কারণে ওয়েবসাইটের ট্রাফিক কমার অভিযোগ গুগল অস্বীকার করলেও বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সম্প্রতি জানিয়েছে, এআই সার্চের প্রভাবে অনেক সংবাদমাধ্যম ওয়েব ট্রাফিক হারাচ্ছে। বিজনেস ইনসাইডার, ওয়াশিংটন পোস্ট ও হাফপোস্ট–এর মতো কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ট্রাফিক কমে যাওয়ায় কর্মী ছাঁটাইয়ের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া গুগলের অ্যালগরিদমে পরিবর্তনের ফলে অনেক স্বাধীন ও ছোট ওয়েবসাইট সার্চ র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এতে এসব ওয়েবসাইটে আগের মতো ভিজিটর পাওয়া যাচ্ছে না।
কিছু ওয়েবসাইটের ট্রাফিক কমে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে রিড জানিয়েছেন, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের আচরণ পরিবর্তনের কারণেই এমনটি হচ্ছে। তাঁর মতে, ব্যবহারকারীদের সার্চ অভ্যাসে পরিবর্তনের ফলে কিছু ওয়েবসাইটে ভিজিটর কমেছে, আবার কিছু সাইটে বেড়েছে। বিশেষ করে যেসব ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতানির্ভর আলোচনা, ভিডিও, পডকাস্ট রয়েছে—সেগুলো বেশি ট্রাফিক পাচ্ছে।
সূত্র: দ্য ভার্জ