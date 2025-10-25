এআই

আরও বুদ্ধিমান হলো চ্যাটজিপিটি, কীভাবে

আহসান হাবীব
‘কোম্পানি নলেজ’–এ তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ব্যবহার করা যাবেছবি: ওপেনএআই

কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুসন্ধান এখন আরও সহজ হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর জনপ্রিয় চ্যাটবট চ্যাটজিপিটিতে যুক্ত হয়েছে নতুন সুবিধা ‘কোম্পানি নলেজ’, যা ব্যবহারকারীদের আলাদা কোনো অ্যাপে না গিয়েই কর্মস্থলের তথ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

নতুন এই সুবিধা এখন ব্যবসা, এন্টারপ্রাইজ ও শিক্ষা সংস্করণের ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হয়েছে। জিপিটি–৫ ভিত্তিক এই সংস্করণ সরাসরি স্ল্যাক, শেয়ারপয়েন্ট, গুগল ড্রাইভ ও গিটহাবের মতো জনপ্রিয় টুলের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে কাজ করতে পারে। ফলে চ্যাটজিপিটি এখন একসঙ্গে একাধিক উৎস থেকে তথ্য অনুসন্ধান করে আরও নির্ভুলভাবে উত্তর দিতে সক্ষম।

ওপেনএআই জানিয়েছে, এই সুবিধার লক্ষ্য হলো চ্যাটজিপিটিকে এমন এক কথোপকথনভিত্তিক অনুসন্ধান সহকারীতে রূপ দেওয়া, যা অফিস বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য এক জায়গা থেকে সহজে খুঁজে দিতে পারে। প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান অ্যানথ্রপিক চলতি মাসের শুরুতে তাদের ক্লড এআইয়ের জন্য একই রকম একটি ‘স্কিলস’ সুবিধা চালু করেছে, যা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা বাড়ায়। ওপেনএআইয়ের নতুন সুবিধাটি গত জুনে চালু হওয়া বেটা সংস্করণের উন্নত ও বিস্তৃত রূপ।

ওপেনএআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জিপিটি৫ চালিত ‘কোম্পানি নলেজ’ একাধিক উৎস থেকে একই সময়ে তথ্য অনুসন্ধান করতে পারে, ফলে ব্যবহারকারীরা আরও নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ উত্তর পাবেন। প্রতিটি উত্তরের সঙ্গে তথ্যের উৎসও উল্লেখ থাকবে, যাতে ব্যবহারকারীরা সহজেই ফলাফলের ওপর আস্থা রাখতে পারেন। যেমন কোনো গ্রাহকের সঙ্গে বৈঠকের আগে চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীর স্ল্যাক বার্তা, গ্রাহকের সঙ্গে ই–মেইল বিনিময়, গুগল ডকসে থাকা আগের বৈঠকের নোট এবং ইন্টারকমের সহায়তা টিকিট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রিফিং তৈরি করতে পারবে। ‘কোম্পানি নলেজ’ অস্পষ্ট বা জটিল প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারবে। এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য যাচাই করে যুক্তিসংগত উত্তর দেয়। সুবিধাটিতে তারিখভিত্তিক অনুসন্ধানের সুবিধাও রয়েছে।

ওপেনএআই বলছে, এটি অনুসন্ধানের সময়ই তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল উপস্থাপন করতে পারে। তবে নতুন কোনো আলাপ শুরু করার সময় ব্যবহারকারীকে সুবিধাটি সক্রিয় করতে হবে। সুবিধাটি চালু থাকলে চ্যাটজিপিটি ওয়েব অনুসন্ধান বা চার্ট ও ছবি তৈরি করতে পারবে না। ওপেনএআই জানিয়েছে, ‘কোম্পানি নলেজ’ সক্রিয় না থাকলেও চ্যাটজিপিটি সংযুক্ত অ্যাপগুলোর তথ্য ব্যবহার করে উত্তর দিতে পারবে, তবে তখন উত্তরগুলো ততটা বিস্তারিত বা উদ্ধৃতিসহ হবে না। প্রতিষ্ঠানটি আরও জানিয়েছে, আগামী মাসগুলোতে সুবিধাটি চ্যাটজিপিটির অন্যান্য সুবিধার সঙ্গে সমন্বয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সূত্র: দ্য ভাজর

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
এআই থেকে আরও পড়ুন