কর্মক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিতে জেমিনি এন্টারপ্রাইজ আনছে গুগল

কর্মক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিতে জেমিনি এন্টারপ্রাইজ আনছে গুগল
কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার পাশাপাশি তথ্য বিশ্লেষণ ও দৈনন্দিন কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার সুযোগ দিতে ‘জেমিনি এন্টারপ্রাইজ’ নামের নতুন এআই প্ল্যাটফর্ম চালু করছে গুগল। গুগলের উন্নত জেমিনি ২.৫ ফ্ল্যাশ ইমেজ (নানো বানানা), ইমাজেন ও ভিও জেনারেটিভ এআই মডেল কাজে লাগিয়ে দ্রুত বিভিন্ন কাজ করতে পারে জেমিনি এন্টারপ্রাইজ। জেমিনি এন্টারপ্রাইজ প্ল্যাটফর্মটিতে বিশেষায়িত এআই এজেন্ট যুক্ত থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা, বিশ্লেষণ ও কাজ এক জায়গাতেই করা যাবে বলে দাবি করেছে গুগল।
গুগলের তথ্যমতে, জেমিনি এন্টারপ্রাইজে রয়েছে নো কোড ওয়ার্ক বেঞ্চ, যা ব্যবহারকারীদের কোনো প্রোগ্রামিং জ্ঞান ছাড়াই নিজস্ব কাজের প্রবাহ তৈরি করতে সাহায্য করবে। ফলে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছাড়াই জেমিনি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে বিপণন, বিক্রয়, প্রকৌশল, মানবসম্পদ ও অর্থ বিভাগের কাজ দ্রুত নির্ভুলভাবে করা যাবে। এর মাধ্যমে যেকোনো প্রতিষ্ঠানে দলগত কাজ সহজে ও নিরাপদে করার সুযোগ মিলবে।
বর্তমানে বিশ্বের অনেক বড় প্রতিষ্ঠান এআই ব্যবহারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কেপিএমজির এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের এক শোর বেশি বড় প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই পরীক্ষামূলক ধাপেই আছে। এমআইটির এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ৩০০টির বেশি প্রতিষ্ঠান জেনারেটিভ এআইতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পায়নি। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের ধারণা, বিশাল এই বাজার নিজেদের দখলে নিতেই জেমিনি এন্টারপ্রাইজ উন্মুক্ত করছে গুগল।
গুগল জানিয়েছে, জেমিনি এন্টারপ্রাইজ গুগল ওয়ার্কস্পেস, মাইক্রোসফট ৩৬৫, শেয়ারপয়েন্ট, সেলসফোর্স ও এসএপির মতো জনপ্রিয় ব্যবসায়িক সফটওয়্যারের সঙ্গে সহজেই যুক্ত করা যাবে। জেমিনি এন্টারপ্রাইজের স্ট্যান্ডার্ড ও প্লাস সংস্করণ ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে গুনতে হবে ২১ থেকে ৩০ ডলার।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস