একই লেখা ভিন্নভাবে অনুবাদ করে দেবে চ্যাটজিপিটি ট্রান্সলেট টুল
ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ধরন বুঝে একই লেখা ভিন্নভাবে অনুবাদের সুযোগ দিতে ‘চ্যাটজিপিটি ট্রান্সলেট’ টুল চালু করেছে ওপেনএআই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির টুলটি চালুর ফলে সহজেই যেকোনো ভাষার লেখা ৫০টির বেশি ভাষায় অনুবাদ করা যাবে। কাজের ধরন গুগল ট্রান্সলেটের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও কার্যকারিতার দিক থেকে চ্যাটজিপিটি ট্রান্সলেট টুলটি বেশ আলাদা বলে জানিয়েছে ওপেনএআই।
ওপেনএআইয়ের তথ্য মতে, প্রাথমিকভাবে চ্যাটজিপিটি ট্রান্সলেট টুলটির ওয়েব সংস্করণ চালু করা হয়েছে। চ্যাটজিপিটিতে আগে থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের সুবিধা থাকলেও চ্যাটজিপিটি ট্রান্সলেট টুলটি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ব্যবহার করা যাবে। চ্যাটজিপিটি ট্রান্সলেট টুলটিতে কাজের ধরন অনুযায়ী অনুবাদ করা ভাষার ধরন নির্ধারণ করা যায়। ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে একই লেখা ব্যবসায়িক ও আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে, শিশুদের উপযোগী ভাষায় বা শিক্ষামূলক কাজের জন্য অনুবাদ করতে পারবেন। অর্থাৎ এই টুল দিয়ে অনুবাদ করে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের পাশাপাশি বার্তার উদ্দেশ্য ও পাঠকের ধরনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সুবিধাটি বর্তমানে গুগল ট্রান্সলেটে নেই।
চ্যাটজিপিটি ট্রান্সলেটের হোমপেজে লেখা, ছবি ও কণ্ঠস্বর এই তিন ধরনের অনুবাদের কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে ছবি অনুবাদের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। ডেস্কটপ সংস্করণে কেবল লিখিত টেক্সট অনুবাদ করা যাচ্ছে। ডকুমেন্ট, হাতের লেখা, সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট বা তাৎক্ষণিক কথোপকথন অনুবাদের মতো সুবিধা এখনো যুক্ত হয়নি। এসব ক্ষেত্রে গুগল ট্রান্সলেট তুলনামূলকভাবে অনেক এগিয়ে।
সম্প্রতি, ‘ফরম্যাটিং ব্লকস’ সুবিধা উন্মুক্ত করেছে ওপেনএআই। ফরম্যাটিং ব্লকস মূলত ছোট এডিটর টুলবার। চ্যাটজিপিটির রিচ টেক্সট অংশে যেমন ই-মেইল বা লেখার খসড়ায় কোনো লেখা নির্বাচন করলেই টুলবারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। ফলে ব্যবহারকারীদের কাজের ধরন অনুযায়ী দ্রুত সম্পাদনা করতে পারেন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া