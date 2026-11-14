এআই দিয়ে লেখা ভুয়া রিভিউ চিনবেন কীভাবে

টিউটোরিয়াল: পর্ব–৩৬
এআই দিয়ে লেখা ভুয়া রিভিউ চিনবেন কীভাবে
রাত ১১টা। ফেসবুকের বিজ্ঞাপন দেখে একটা নতুন স্মার্টওয়াচ কিনতে যাচ্ছিল মাহির (ছদ্মনাম)। রেটিং ৪.৯, নিচে ‘অসাধারণ!’, ‘টাকা উশুল!’ জাতীয় মন্তব্যের ছড়াছড়ি। কিন্তু সব রিভিউ কেমন যেন একই সুরে বাঁধা! একটু খটকা লাগে।
এটাই এআই-লিখিত ভুয়া রিভিউ বা কৃত্রিমভাবে বানানো পণ্য-মন্তব্য (ফেক রিভিউ)। এখন এআই মিনিটে শত শত ‘মানুষের মতো’ মন্তব্য লিখে ফেলতে পারে। এ বিষয়ে এআই শনাক্তকরণ সংস্থা পাংগ্রাম ল্যাবসের একটি গবেষণা হয়েছে আমাজনের ৫০০টি সেরা বিক্রীত পণ্যের প্রায় ৩০ হাজার রিভিউ নিয়ে। তাতে ৩ শতাংশ রিভিউ এআই-লিখিত পাওয়া যায়, শিশুপণ্য ও সৌন্দর্যসামগ্রীর মতো কিছু শ্রেণিতে তা প্রায় ৫ শতাংশ। সবচেয়ে চিন্তার কথা, এআই-লিখিত রিভিউগুলোর ৯৩ শতাংশে ছিল ‘যাচাইকৃত ক্রয়’ সিলমোহর দেওয়া।
এমন ভুয়া প্রশংসায় (রিভিউ) ভরসা করে কেনা পণ্য ভুল বেরোলে টাকা ও সময় দুটিই যায়। আমাদের অনলাইন কেনাকাটাতেও একই আশঙ্কা থাকতে পারে।
লাল সংকেত কীভাবে বুঝবেন
● সব মন্তব্য একই ছাঁচে, অতি নিখুঁত।
● নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা নেই, শুধু সাধারণ প্রশংসা।
● হঠাৎ এক দিনে অনেক পাঁচ তারা।
মাঝের রেটিংয়ের রিভিউ পড়ুন, ছবিসহ মন্তব্য খুঁজুন, আর সম্ভব হলে পণ্য হাতে নিয়ে দেখে দাম দিন। রিভিউ বনাম সন্দেহের দ্বন্দ্ব নয় এটা। বুঝে ভরসা করাটাই আসল বিষয়।
● লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর