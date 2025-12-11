অ্যামাজনের অ্যালেক্সা+: পছন্দের পণ্যের দাম কমলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেনাকাটা করবে এআই

অ্যামাজনের অ্যালেক্সা+: পছন্দের পণ্যের দাম কমলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেনাকাটা করবে এআই
অ্যামাজন তাদের অ্যালেক্সা+ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সহকারীতে নতুন কিছু কেনাকাটার সুবিধা চালু করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত সুবিধা হলো ব্যবহারকারীরা যেসব পণ্য কিনতে চান, সেগুলোর দাম কমলেই অ্যালেক্সা+ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা কিনে ফেলবে। অবশ্য এ সুবিধা নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে।
সুবিধাটি প্রথম ঘোষণা করা হয় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। তবে দ্য ভার্জের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নির্বাচিত ব্যবহারকারীরা পরীক্ষামূলকভাবে এটি ব্যবহার করতে পারছেন। এটি অ্যামাজনের নতুন ‘শপিং এসেনশিয়ালস’ ইন্টারফেস আপগ্রেডের অংশ। এসব আপগ্রেড প্রথম পাওয়া যাচ্ছে ইকো শো ১৫ ও ইকো শো ২১–এ।
সুবিধাটি ব্যবহার করা খুবই সহজ। ব্যবহারকারীকে কেবল বলতে হবে কোন পণ্যটি কিনতে চান এবং কোন দামসীমায় তিনি পণ্যটি কিনতে আগ্রহী। এরপর চাইলে অ্যালেক্সা+কে সেই পণ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিনতে অনুমতি দেওয়া যাবে। ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ব্যবহারকারীর ডিফল্ট পেমেন্ট ও ডেলিভারি তথ্য ব্যবহার করে। যদিও ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে, তবে এ নিয়ে অনেকে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন।
অ্যালেক্সা+ পণ্যের দাম নজর রাখার পাশাপাশি ব্যবহারকারীর শপিং কার্ট এবং শপিং লিস্টের পণ্যের সম্ভাব্য ডিলও খুঁজে দেখাবে। একই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে রুফাস নামের এআই সহকারীর মাধ্যমে। এটি অ্যামাজনের ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপে ব্যবহার করা যায়। নতুন ‘শপিং এসেনশিয়ালস’ আপগ্রেডের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা এক জায়গায় দেখতে পারবেন চলতি অর্ডার, ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত থাকা পণ্য, শপিং লিস্টে থাকা পণ্যসহ আরও সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এ ছাড়া অ্যালেক্সা+তে যোগ হয়েছে ব্যক্তিগত উপহার পরামর্শ সুবিধা। ব্যবহারকারী কাকে উপহার দিতে চান, তা উল্লেখ করলে অ্যালেক্সা+ সেই অনুযায়ী উপযুক্ত পণ্যের তালিকা সাজিয়ে দেবে। অ্যালেক্সা+ এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যবহারকারীরাই এটি ব্যবহার করতে পারবেন।