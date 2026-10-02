জেমিনাইয়ের নতুন মডেল আনল গুগল

জেমিনাইয়ের নতুন মডেল আনল গুগল
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় অ্যানথ্রপিক ও ওপেনএআইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে জেমিনাইয়ের নতুন মডেল উন্মুক্ত করেছে গুগল। জটিল কাজ সম্পাদনের জন্য তৈরি ‘জেমিনাই ৪ আর্গন’ নামের নতুন মডেলটিকে নিজেদের তৈরি সব এআই মডেলের তুলনায় আকারে বড় ও শক্তিশালী বলে জানিয়েছে গুগল।
গুগলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, কোডিং ও সাইবার নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরীক্ষায় ওপেনএআইয়ের অ্যাস্ট্রা ও অ্যানথ্রপিকের ক্লড ওপাস মডেলের মতো সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে আর্গন মডেলটি। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কয়েকটি সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান নতুন মডেলটি ব্যবহার করতে পারবে। তবে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এআই মডেলটি কবে নাগাদ উন্মুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে কোনো সময়সীমা জানাননি তিনি।
গুগলের তথ্যমতে, শিল্প খাতের কয়েকটি মানদণ্ডে আর্গন নিজেদের পরীক্ষায় অ্যাস্ট্রা ও ওপাসের চেয়ে ভালো ফল করেছে। তবে সব পরীক্ষায় মডেলটি এগিয়ে ছিল না। গুগলের প্রকাশিত চারটি কোডিং পরীক্ষার মধ্যে দুটিতে আর্গন মডেলটি প্রতিদ্বন্দ্বী মডেলগুলোর চেয়ে পিছিয়ে ছিল।
নতুন এআই মডেলটি কয়েক মাস আগেই উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুগল। তবে এআই মডেলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের পাশাপাশি গুগলের এআই গবেষণাগার ডিপমাইন্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ (সিইও) একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা পদত্যাগ করায় মডেলটি উন্মুক্ত করতে দেরি করে প্রতিষ্ঠানটি।
সূত্র: রয়টার্স