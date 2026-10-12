টিউটোরিয়াল: পর্ব–৫
এআইতে শিল্পী নাকি নকলবাজ
এআই দিয়ে ছবি বা ভিডিও তৈরির প্রযুক্তিকে বলা হয় জেনারেটিভ এআই (জেন এআই) বা তৈরিমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। শুধু লেখায় বর্ণনা দিলেই এটি ছবি, ভিডিও, এমনকি গানও বানিয়ে দিতে পারে আজকাল। আগে যা করতে দরকার হতো পেশাদার শিল্পী বা ব্যয়বহুল সরঞ্জাম/সফটওয়্যার।
এ সুবিধাটাই কাজে লাগালেন ছোট্ট এক দোকানের মালিক রোহান। বিকেলবেলা নতুন পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য পেশাদার ফটোগ্রাফার ভাড়া করার মতো বাড়তি টাকা তাঁর হাতে সেভাবে ছিল না। অথচ ঈদের আগে ভালো ছবি ছাড়া বিজ্ঞাপন দেওয়া মানে শুধু শুধু খরচ। এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি একটা জেনারেটিভ এআই টুল ব্যবহার করে নিজেই দৃষ্টিনন্দন পণ্যের ছবি বানিয়ে ফেললেন, খরচ প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। এক সপ্তাহতেই তাঁর বিক্রি বেড়ে গেল চোখে পড়ার মতো!
তবে এই সহজলভ্যতার একটা অন্ধকার দিকও আছে। অনেকে এখন আসল শিল্পীর নিজস্ব শৈলী হুবহু নকল করে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন, যা বিশ্বজুড়ে শিল্পী সমাজের মধ্যে কপিরাইট লঙ্ঘনের গুরুতর সমস্যা তৈরি করছে। অনেক দেশে এ নিয়ে এখন আইনি লড়াইও চলছে।
তাহলে কি আসল শিল্পীর ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে? উত্তরটা এত সরল নয়। আসলে এআই একটা হাতিয়ার মাত্র, প্রতিস্থাপন নয়।
লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর