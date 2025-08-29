ভিডিও তৈরির এআই অ্যাপ ‘ভিডস’ সবার জন্য উন্মুক্ত করল গুগল
নিজেদের তৈরি ভিডিও তৈরির এআই অ্যাপ ‘ভিডস’ সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে গুগল। এত দিন শুধু গুগল ওয়ার্কস্পেস বা এআই প্ল্যান ব্যবহারকারীরা ভিডস ব্যবহার করতে পারতেন। সবার জন্য উন্মুক্ত করায় এখন সাধারণ ব্যবহারকারীরাও টেমপ্লেট, স্টক মিডিয়া ও বেশ কিছু এআই সুবিধা কাজে লাগিয়ে অ্যাপটির মাধ্যমে সহজে ভিডিও তৈরি করতে পারবেন।
ভিডিও প্রেজেন্টেশন দ্রুত ও সহজে তৈরির সুযোগ দিতে গত বছর ভিডস অ্যাপ সীমিত পরিসরে উন্মুক্ত করেছিল গুগল। গুগলের তথ্যমতে, ব্যবহারকারীরা শুধু বিষয়বস্তু লিখে দিলেই অ্যাপটি সম্ভাব্য দৃশ্য, স্টক ছবি ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যুক্ত করে ভিডিও তৈরি করে দেয়। ওয়ার্কস্পেসের মাধ্যমে অ্যাপটিতে এআইনির্ভর স্টোরিবোর্ডও তৈরি করা যায়।
গুগলের দাবি, উন্মুক্ত সংস্করণে অ্যাপটির বেশির ভাগ সুবিধা পাওয়া গেলেও বেশ কিছু নতুন সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। এর মধ্যে অন্যতম হলো এআই তৈরি অ্যাভাটার। এই অ্যাভাটার ব্যবহারকারীদের হয়ে বার্তা উপস্থাপন করতে পারে। তবে ভিডসে আট সেকেন্ডের ভিডিও তৈরির সুবিধা পাওয়া যাবে। ভিডিওটি চাইলে নিজেদের প্রেজেন্টেশনে যুক্ত করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
গুগলের তথ্যমতে, ভিডসের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পণ্য প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণের ভিডিও বা সহায়ক কনটেন্ট দ্রুত ও কম খরচে তৈরি করতে পারবে। এ বিষয়ে গুগলের পণ্য বিভাগের পরিচালক বিষ্ণু শিবাজি জানান, বাস্তবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাধ্যমে ১০ মিনিটের একটি ভিডিও তৈরি করতে কখনো কখনো ছয় মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়, খরচও হয় কয়েক হাজার ডলার। কারণ, স্ক্রিপ্ট লেখা, বারবার সংশোধন, রেকর্ডিং ও সম্পাদনা সব মিলিয়ে এটি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। কিন্তু ভিডস ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সহজে এ ধরনের ভিডিও তৈরি করতে পারবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ