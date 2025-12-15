এআই

সাইবার নিরাপত্তায় মানুষকে পেছনে ফেলল এআই এজেন্ট

মানব বিশেষজ্ঞদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া একাধিক ঝুঁকিও শনাক্ত করেছে এআই এজেন্টরয়টার্স

সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মধ্যে চলা প্রতিযোগিতায় এবার এগিয়ে গেল এআই এজেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে পরিচালিত এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক এজেন্ট পেশাদার সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের তুলনায় বেশি কার্যকরভাবে নিরাপত্তা দুর্বলতা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

স্ট্যানফোর্ডের গবেষকদের তৈরি এই এআই এজেন্টের নাম ‘আর্টেমিস’। পরীক্ষার অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যক্তিগত ও উন্মুক্ত কম্পিউটার নেটওয়ার্কে আর্টেমিসকে কাজ করতে দেওয়া হয়। প্রায় ১৬ ঘণ্টা ধরে এটি সার্ভার, কম্পিউটার, বিভিন্ন স্মার্ট সিস্টেমসহ মোট প্রায় আট হাজার যন্ত্রের নিরাপত্তা বিশ্লেষণ করে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া দশজন পেশাদার সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞের মধ্যে নয়জনের তুলনায় বেশি নিরাপত্তা দুর্বলতা শনাক্ত করেছে আর্টেমিস। মানব বিশেষজ্ঞদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া একাধিক ঝুঁকিও শনাক্ত করেছে এআই এজেন্টটি।

গবেষকদের তথ্যমতে, প্রচলিত অনেক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে জটিল ও ধারাবাহিক কাজ করতে গিয়ে দক্ষতা হারায়। তবে আর্টেমিসকে এমনভাবে নকশা করা হয়েছে, যাতে এটি দীর্ঘ সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। নেটওয়ার্ক স্ক্যান, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য দুর্বলতা শনাক্ত—সবকিছুই এটি নিজ উদ্যোগে সম্পন্ন করতে পারে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া পেশাদার সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অন্তত ১০ ঘণ্টা করে কাজ করতে বলা হয়। আর্টেমিস মোট ১৬ ঘণ্টা কাজ করলেও তুলনার ক্ষেত্রে এর প্রথম ১০ ঘণ্টার কার্যক্রম বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই এই এআই ৯টি নিরাপত্তা ত্রুটি শনাক্ত করে, যা ৮২ শতাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক হয়েছে।

গবেষণায় আর্টেমিস ব্যবহারের খরচের দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে। গবেষকদের হিসাবে, এই এআই এজেন্ট চালাতে ঘণ্টায় খরচ পড়ে প্রায় ১৮ ডলার। সে তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে একজন পেশাদার সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞের বার্ষিক আয় প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার। আর্টেমিসের আরও উন্নত সংস্করণ চালাতে ঘণ্টায় খরচ হয় প্রায় ৫৯ ডলার। এরপরও এটি পেশাদার সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ নিয়োগের তুলনায় অনেক কম ব্যয়বহুল। ফলে এআই প্রযুক্তি সাইবার নিরাপত্তা যাচাইয়ের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে পারে।

