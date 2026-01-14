এআই

ঘুমের ধরন বিশ্লেষণ করে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি জানাবে এআই

বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি সম্পর্কে আগেই জানাবে এআইফাইল ছবি: রয়টার্স

যেকোনো ব্যক্তির এক রাতের ঘুমের ধরন বিশ্লেষণ করেই ডিমেনশিয়া, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকসহ বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে সক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল তৈরি করেছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। ‘স্লিপএফএম’ নামের এআই মডেলটিকে ৬৫ হাজার মানুষের প্রায় ৫ লাখ ৮৫ হাজার ঘণ্টার ঘুমের তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এসব তথ্যের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তির মস্তিষ্কের তরঙ্গ, চোখের নড়াচড়া, পেশির কার্যকলাপ, হৃৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তে অক্সিজেনের মাত্রাসহ নানা শারীরিক সংকেত রয়েছে। এসব তথ্যের সঙ্গে একজন ব্যক্তির ঘুমের তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে এআই মডেলটি।

গবেষণায় স্লিপএফএম এআই মডেলটি পারকিনসনস রোগের ঝুঁকি ৮৯ শতাংশ, ডিমেনশিয়া ৮৫ শতাংশ এবং হার্ট অ্যাটাক ৮১ শতাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে। স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসারের ক্ষেত্রে নির্ভুলতার হার যথাক্রমে ৮৭ ও ৮৯ শতাংশ। এমনকি মৃত্যুঝুঁকি অনুমানেও মডেলটির নির্ভুলতা ছিল ৮৪ শতাংশ। বর্তমানে পলিসমনোগ্রাফি করতে বিশেষায়িত চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রয়োজন হলেও গবেষকদের মতে, ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি আগাম রোগ শনাক্তের শক্তিশালী উপায় হয়ে উঠতে পারে।

এআই মডেলটির বিষয়ে বিজ্ঞানী জেমস জৌ জানিয়েছেন, বর্তমানে এআই মডেলটির পূর্বাভাস সক্ষমতা আরও উন্নত করার কাজ চলছে। ভবিষ্যতে স্মার্ট ঘড়ির মতো পরিধানযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্র থেকে পাওয়া তথ্যও এআই মডেলটিতে যুক্ত করা হতে পারে।

বিজ্ঞানীদের দাবি, শুধু ঘুমের তথ্য ব্যবহার করেই যুক্তিসংগত নির্ভুলতায় ১৩০টি ভিন্ন রোগের ঝুঁকি অনুমান করা সম্ভব। গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভাবস্থাজনিত জটিলতা, রক্তসঞ্চালনজনিত রোগ এবং মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রেও সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে এআই মডেলটি।

সূত্র: ডেইলি মেইল

