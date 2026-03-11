গুগল ওয়ার্কস্পেসে যুক্ত হচ্ছে জেমিনির নতুন ৪ সুবিধা

গুগল ওয়ার্কস্পেসে যুক্ত হচ্ছে জেমিনির নতুন ৪ সুবিধা
নিজেদের ওয়ার্কস্পেস প্ল্যাটফর্মে এআই চ্যাটবট জেমিনির একাধিক নতুন সুবিধা যুক্তের ঘোষণা দিয়েছে গুগল। জেমিনির নতুন সুবিধাগুলো ব্যবহারকারীদের ই–মেইল, চ্যাট ও সংরক্ষণ করা নথি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে লেখার খসড়া, তালিকা বা প্রেজেন্টেশন স্লাইড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে দেবে। এর ফলে বর্তমানের তুলনায় গুগল ডকস, শিটস, স্লাইডস ও ড্রাইভে কাজ করা আরও সহজ হবে।
গুগল ওয়ার্কস্পেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউলি কওন কিম জানিয়েছেন, নতুন কোনো লেখার কাজ শুরুর আগে সাধারণত বিভিন্ন নোট সংগ্রহ, ই–মেইল ঘেঁটে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করা বা আলাদা আলাদা নথি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পেতে অনেক সময় ব্যয় হয়। এসব কাজ শেষ করেই মূলত লেখার প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা হয়। এবার এই প্রাথমিক প্রস্তুতির বড় একটি অংশ জেমিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে দেবে। তবে ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া জেমিনি কোনো ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করবে না।
গুগলের তথ্য অনুযায়ী, একটিমাত্র নির্দেশনার মাধ্যমেই ব্যবহারকারীরা নির্ধারণ করতে পারবেন, জেমিনি কোন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। এরপর জেমিনি জিমেইল, ড্রাইভ বা চ্যাটে থাকা তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্রুত একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি করবে। পাশাপাশি সেই খসড়া তৈরিতে কোন কোন ই–মেইল বা নথি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটিও দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। জেমিনির নতুন সুবিধাগুলো জেনে নেওয়া যাক।
১. ডকসে খসড়া তৈরি ও সংশোধন
গুগল ডকসে জেমিনির মাধ্যমে লেখার পূর্ণাঙ্গ খসড়া তৈরি করা যাবে। এ ছাড়া লেখার নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচন করে ‘রিফাইন’ অপশন ব্যবহার করে সেই অংশ সংশোধন করে মানও উন্নত করা যাবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে অন্য কোনো নথির বিন্যাস অনুসরণ করেও নতুন নথি তৈরি করতে পারবেন। নিয়মিত একই ধরনের নথি তৈরি করেন, এমন ব্যবহারকারীদের জন্য এ সুবিধা বিশেষভাবে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে গুগল।
২. শিটসে প্রম্পট লিখে স্প্রেডশিট তৈরি
গুগল শিটসেও প্রম্পট দিয়ে সম্পূর্ণ স্প্রেডশিট তৈরি করা যাবে। জিমেইল, চ্যাট বা গুগল ড্রাইভে থাকা তথ্য ব্যবহার করে পরিকল্পনা, তালিকা বা হিসাবের খাতা তৈরি করে দেবে জেমিনি। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষায় নির্দেশনা দিলেই জেমিনি বিদ্যমান স্প্রেডশিটে প্রয়োজনীয় তথ্য যুক্ত করতে পারবে। এর ফলে হাতে টাইপ করে তথ্য যোগ করার প্রয়োজন অনেকটাই কমে যাবে।
৩. স্লাইডসে নতুন স্লাইড তৈরির সুবিধা
ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের জিমেইল অ্যাকাউন্ট, ড্রাইভ বা ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নতুর গুগল স্লাইডস তৈরি করে দেবে জেমিনি। ব্যবহারকারীরা চাইলে স্লাইডটি নিজে বা জেমিনির মাধ্যমে সম্পাদনা করতে পারবেন।
৪. ড্রাইভে থাকা তথ্যের এআই সারসংক্ষেপ
গুগল ড্রাইভে কোনো কিছু অনুসন্ধান করলে সার্চ ফলাফলের শীর্ষে জেমিনিনির্ভর একটি ‘এআই সারসংক্ষেপ’ দেখা যাবে। এতে প্রাসঙ্গিক নথি থেকে সংগৃহীত তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তার উৎস উল্লেখ করা থাকবে। এ ছাড়া ‘আস্ক জেমিনি’ নামের একটি নতুন সুবিধা চালু হচ্ছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নির্বাচিত ফাইল, ই–মেইল, ক্যালেন্ডারের তথ্য কিংবা অনলাইন উৎসের ভিত্তিতে জেমিনিকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারবেন।
গুগল জানিয়েছে, জেমিনিনির্ভর এসব নতুন সুবিধা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে গুগল এআই আলট্রা ও প্রো গ্রাহকেরা এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। ডকস, শিটস ও স্লাইডসের নতুন সুবিধাগুলো বিশ্বজুড়ে ইংরেজি ভাষায় পাওয়া যাবে।
সূত্র: ম্যাশেবল