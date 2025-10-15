এআই

গুগল লেন্সেও ব্যবহার করা যাবে জেমিনির ভাইরাল ন্যানো বানানা মডেল

প্রযুক্তি ডেস্ক
‘ন্যানো বানানা’ এআই মডেলগুগল

গত মাসে জেমিনি এআই অ্যাপে ছবি সম্পাদনার নতুন এআই মডেল ‘ন্যানো বানানা’ যুক্ত করেছে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ডিপমাইন্ড। বিভিন্ন তারকার সঙ্গে কৃত্রিমভাবে বাস্তবসম্মত সেলফি তোলার সুযোগ থাকায় অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে নতুন এআই মডেলটি। আর তাই এবার নিজেদের এআই মোড ও গুগল লেন্সেও ন্যানো বানানা মডেল ব্যবহারের সুযোগ চালু করেছে গুগল।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট নাইনটুফাইভগুগল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের মধ্যে যাঁরা সার্চ ল্যাবসের এআই মোডে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা বর্তমানে এআই মোড ও গুগল লেন্সে ন্যানো বানানা মডেল ব্যবহার করতে পারছেন। ফলে তাঁরা গুগলের এআই মোডের পাশাপাশি গুগল লেন্সের মাধ্যমে সহজে এআইনির্ভর ছবি সম্পাদনার পাশাপাশি নতুন ছবি তৈরি করতে পারছেন।

নতুন এ সুবিধা চালুর পর এআই মোডের প্রম্পট বক্সের নিচের বাঁ পাশে একটি ‘প্লাস’ আইকন যুক্ত করা হয়েছে। প্লাস আইকনটিতে চাপ দিলে দেখা যাবে ‘গ্যালারি’, ‘ক্যামেরা’ ও ‘ক্রিয়েট ইমেজ’ নামের তিনটি অপশন। ‘ক্রিয়েট ইমেজ’ অপশন বেছে নিলে প্রম্পটে ‘ডেসক্রাইব ইউর ইমেজ’ বার্তা দেখা যাবে। এরপর বার্তা লিখে বা নিজের কোনো ছবি আপলোড করে তা সম্পাদনার পাশাপাশি নতুন ছবি তৈরি করা যাবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে ছবিগুলো ডাউনলোড ও শেয়ারও করতে পারবেন। গুগল লেন্সে ন্যানো বানানা এআই মডেল ব্যবহার করতে হলে প্রথমে ‘ক্রিয়েট’ ট্যাব নির্বাচন করতে হবে।

গুগলের তথ্যমতে, চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ন্যানো বানানা মডেল ব্যবহার করে ৫০ কোটির বেশি ছবি সম্পাদনা করা হয়েছে। জনপ্রিয় এআই মডেলটির মাধ্যমে এবার গুগল লেন্স বা এআই মোড থেকেও সহজে এআইনির্ভর ছবি সম্পাদনার পাশাপাশি নতুন ছবি তৈরি করা যাবে। তবে এআই মোড ও গুগল লেন্সে ন্যানো বানানা মডেল ব্যবহারের সুযোগ সব দেশের ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

