গুগলের জেমিনি লাইভে নতুন সুবিধা
গুগল তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) সহকারী জেমিনি লাইভে নতুন কিছু সুবিধা যুক্ত করছে। ফলে ব্যবহারকারীরা শুধু কথোপকথনের মাধ্যমে নয়, সরাসরি পর্দায় চিহ্নিত করে জেমিনির নির্দেশনা বুঝতে পারবেন। আগামী সপ্তাহ থেকেই এ সুবিধা চালু হবে। ব্যবহারকারী স্মার্টফোনের ক্যামেরা চালু করে কোনো বস্তু বা জিনিসের দিকে ধরে রাখলে জেমিনি সেটি চিহ্নিত করে পর্দায় দেখিয়ে দেবে। একসঙ্গে কয়েকটি সরঞ্জামের মধ্যে কোনটি সঠিক, তা পর্দায় হাইলাইট করে জানিয়ে দেবে এই এআই সহকারী।
প্রথমে এ সুবিধা পাওয়া যাবে নতুন ঘোষিত পিক্সেল ১০ স্মার্টফোনে, যা বাজারে আসবে ২৮ আগস্ট। একই সময়ে ধাপে ধাপে অ্যান্ড্রয়েডের অন্যান্য ফোনেও সুবিধাটি চালু করা হবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি আইওএস যন্ত্রেও যুক্ত হবে। গুগলের ঘোষণা অনুযায়ী, জেমিনি লাইভ এখন আরও কিছু অ্যাপের সঙ্গেও কাজ করতে পারবে। এর মধ্যে রয়েছে মেসেজ, ফোন ও ওয়াচ অ্যাপ। ফলে ব্যবহারকারীদের আলাদা করে অ্যাপ খুলতে হবে না। যেমন কোনো গন্তব্যে যাওয়ার পথ নিয়ে জেমিনির সঙ্গে আলোচনা করার সময় হঠাৎ বুঝলেন দেরি হয়ে যাচ্ছে। তখন দেরি হওয়ার বিষয়টি জেমিনিকে বলে কাউকে মেসেজ পাঠানো যাবে। এ ক্ষেত্রে মেসেজ অ্যাপ খোলার প্রয়োজন হবে না।
এ ছাড়া জেমিনি লাইভের জন্য নতুন একটি অডিও মডেল চালু করছে গুগল। তাদের দাবি, এ মডেল মানুষের কথোপকথনের স্বাভাবিক ছন্দ, স্বরভঙ্গি ও টোন আরও স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আলোচনার ধরন অনুযায়ী কণ্ঠের ভঙ্গিও বদলাবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ