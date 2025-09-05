ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কর্মশালা

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কর্মশালা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি চাকরির বাজারে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সম্প্রতি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (ডিআইইউ) অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার অ্যান্ড ওয়ার্কশপ" শীর্ষক কর্মশালা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমিনুল ইসলাম হলে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় এআইনির্ভর বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের এআই প্রকৌশলী ইসরাফিল মাসুম। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাধুনিক এআই টুলগুলোর পরিচিতি, কাজের ধরন এবং ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের এআইনির্ভর বিভিন্ন কোর্সে আন্তর্জাতিক বৃত্তি পাওয়ার বিষয়েও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।
কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি অনুষদের ডিন বিমল চন্দ্র দাস, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রধান শেখ রাশেদ হায়দারসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক অংশ নেন। এ কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিক্ষাগত ও পেশাদার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে আশা করেন তাঁরা।