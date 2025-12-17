এআই

এলজি টিভিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হচ্ছে কোপাইলট চ্যাটবট, বিপাকে ব্যবহারকারীরা

আহসান হাবীব
কোপাইলট চ্যাটবটমাইক্রোসফট

এলজি স্মার্ট টিভির সফটওয়্যার হালনাগাদ করলেই ব্যবহারকারীদের সম্মতি ছাড়া ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে মাইক্রোসফটের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট ‘কোপাইলট’। শুধু তা–ই নয়, ব্যবহারকারীরা চাইলেও পরে টিভি থেকে কোপাইলট চ্যাটবট মুছে ফেলতে বা অকার্যকর করতে পারছেন না। ফলে যাঁরা ঘরে থাকা টিভিতে এআই চ্যাটবট ব্যবহার করতে আগ্রহী নন, তাঁরা বিপাকে পড়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনাও করেছেন কেউ কেউ।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টমস হার্ডওয়্যারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সফটওয়্যার হালনাগাদের পর এলজির একাধিক মডেলের স্মার্ট টিভিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোপাইলট ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে। আপডেট সম্পন্ন হওয়ার পর কোপাইলট টিভির অ্যাপ তালিকায় যুক্ত হলেও সেটি মুছে ফেলার কোনো সুযোগ নেই। অনেকেই এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিটের ‘আর/মাইল্ডলি ইনফিউরিয়েটিং’ ফোরামে অভিযোগ করার পাশাপাশি বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট এনগ্যাজেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাদের দুজন কর্মী ব্যক্তিগত এলজি স্মার্ট টিভিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোপাইলট চ্যাটবট ইনস্টলের বিষয়টি যাচাই করেছেন। দেখা গেছে, তাঁদের অজান্তেই টিভিতে কোপাইলট ইনস্টল হয়ে গেছে এবং সেটি মুছে ফেলার কোনো উপায় নেই। সর্বোচ্চ যা করা সম্ভব, তা হলো টিভির হোম স্ক্রিন থেকে অ্যাপটির আইকন লুকিয়ে রাখা।

স্মার্ট টিভিতে এআই চ্যঅটবট যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেক ব্যবহারকারী। তাঁদের মতে, সাধারণভাবে টিভি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ ধরনের চ্যাটবটের প্রয়োজন নেই। তবে এ বিষয়ে এলজির পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা বা বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র: ম্যাশেবল

