মেটা এআইয়ের সহায়তায় হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে আসছে ছবি সম্পাদনার সুবিধা

মেটা এআইয়ের সহায়তায় হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে আসছে ছবি সম্পাদনার সুবিধা
হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে ছবি দেওয়ার অভিজ্ঞতায় শিগগিরই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। জনপ্রিয় এই বার্তা আদান–প্রদানের অ্যাপটি স্ট্যাটাস এডিটরের মধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ছবি সম্পাদনার নতুন সুবিধা যুক্ত করার পরীক্ষা শুরু করেছে। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ডব্লিউ আ বেটা ইনফোর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস তৈরির সময় ব্যবহারকারীরা সরাসরি মেটা এআই–চালিত বিভিন্ন সম্পাদনা টুল ব্যবহার করতে পারবেন। এতে ছবি সম্পাদনার জন্য আলাদা কোনো অ্যাপে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। শুরুতে অ্যান্ড্রয়েডের পরীক্ষামূলক সংস্করণে এই সুবিধা দেখা গেলেও সম্প্রতি আইওএসের বেটা সংস্করণেও ফিচারটি পরীক্ষাধীন অবস্থায় ধরা পড়েছে। আইফোনের জন্য টেস্টফ্লাইটের মাধ্যমে এটি চালু করা হয়েছে।
ডব্লিউ আ বেটা ইনফোর তথ্যমতে, আইওএসের কিছু বেটা ব্যবহারকারী ছবি দিয়ে স্ট্যাটাস দেওয়ার সময় নতুন নকশার একটি এডিটিং ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন। প্রচলিত ফিল্টারের পাশাপাশি সেখানে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সৃজনশীল টুল। এর ফলে ব্যবহারকারীরা শুধু রং বা আলো–ছায়া ঠিক করার বাইরে গিয়ে ছবির সামগ্রিক রূপ ও আবহ পরিবর্তনের সুযোগ পাচ্ছেন। নতুন এডিটরে থ্রি ডি, কমিক বুক, অ্যানিমে, পেইন্টিং, কাওয়াই, ক্লে, ফেল্ট, ক্ল্যাসিক্যাল ও ভিডিও গেম এমন বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল স্টাইল যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া ‘রিডু’ সুবিধাও যুক্ত করা হয়েছে। কোনো স্টাইল প্রয়োগের পর ফলাফল পছন্দ না হলে, একই স্টাইল আবার নতুনভাবে তৈরি করা যাবে। এতে প্রতিবার শুরু থেকে ছবি সম্পাদনার প্রয়োজন হবে না।
ডব্লিউ আ বেটা ইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইওএস সংস্করণে পরীক্ষাধীন কিছু স্টাইল অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণের সঙ্গে পুরোপুরি মিলছে না। ফলে এটা স্পষ্ট যে ফিচারটির চূড়ান্ত রূপ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। স্টাইল পরিবর্তনের পাশাপাশি এআই টুলের মাধ্যমে ছবিতে থাকা অপ্রয়োজনীয় বস্তু মুছে ফেলা, নতুন উপাদান যোগ করা কিংবা নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে ঠিক করার সুযোগও থাকবে। এসব পরিবর্তনের সময় ছবির পেছনের দৃশ্য স্বাভাবিক রাখতে এআই নিজে থেকেই সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। এ ছাড়া লেখা দিয়ে কোনো দৃশ্য বা অনুভূতি বর্ণনা করলে, সেই নির্দেশনা অনুযায়ী ছবির রূপ বদলে দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।
নতুন সংযোজন হিসেবে যুক্ত হচ্ছে ছবি অ্যানিমেশন সুবিধা। এর মাধ্যমে স্থির ছবিকে ছোট আকারের চলমান ভিজ্যুয়ালে রূপান্তর করা যাবে, যা স্ট্যাটাসকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। ডব্লিউ আ বেটা ইনফোর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আইওএসের জন্য হোয়াটসঅ্যাপের বেটা সংস্করণ ব্যবহার করছেন এমন কিছু ব্যবহারকারীর কাছে এই সুবিধা চালু হয়েছে। পাশাপাশি অ্যাপ স্টোরের অল্পসংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছেও পরীক্ষামূলকভাবে এটি দেখা যেতে পারে। তবে এই সুবিধা ধাপে ধাপে এবং অঞ্চলভেদে চালু করা হচ্ছে। ফলে সব ব্যবহারকারী একসঙ্গে এটি ব্যবহার করতে পারবেন না। কবে নাগাদ সবার জন্য ফিচারটি উন্মুক্ত হবে, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি হোয়াটসঅ্যাপ।
সূত্র: টেক্লুসিভ ডটইন