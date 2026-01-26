গুগল ফটোজে থাকা ছবি দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিম তৈরি করা যাবে

গুগল ফটোজে থাকা ছবি দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিম তৈরি করা যাবে
গুগলের ছবি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধা ‘গুগল ফটোজ’ কাজে লাগিয়ে যেকোনো ছবি বা ভিডিও অনলাইনে বিনা মূল্যে সংরক্ষণ করা যায়। শুধু তা-ই নয়, সংরক্ষণ করা ছবি দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওও তৈরি করা সম্ভব। এবার গুগল ফটোজ অ্যাপে ‘মি মিম’ নামের নতুন সুবিধা যুক্ত করছে গুগল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজেদের ছবি ব্যবহার করে মিম তৈরি করতে পারবেন। তৈরি করা মিমগুলো সম্পাদনার পাশাপাশি সংরক্ষণ করা যাবে। শুধু তা–ই নয়, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ারও করা যাবে।
গুগলের তথ্যমতে, মি মিম সুবিধাটি জেনারেটিভ এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ছবি বিভিন্ন মিমধর্মী টেমপ্লেটে যুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিম তৈরি করে দেবে। ব্যবহার প্রক্রিয়াটিও বেশ সহজ ও ব্যবহারবান্ধব। নির্দিষ্ট কোনো একটি টেমপ্লেট নির্বাচন করে নিজের একটি ছবি যুক্ত করলেই অল্প সময়ের মধ্যে একটি মিম তৈরি হয়ে যাবে। সুবিধাটি সরাসরি গুগল ফটোজ অ্যাপের মধ্যেই ব্যবহার করা যাবে। ফলে তৃতীয় পক্ষের মিম তৈরির অ্যাপ ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না।
সম্প্রতি গুগল ফটোজে ছবি থেকে ভিডিও তৈরির এআই ইফেক্ট, এআই স্টিকার ও স্মার্ট এডিটিংয়ের মতো একাধিক সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। মিম তৈরির নতুন এ সুবিধা মূলত সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। আর তাই সুবিধাটিতে পেশাদার কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য উন্নত সম্পাদনা নিয়ন্ত্রণ, ক্যাপশন যুক্ত করার সুবিধা বা জটিল ফরম্যাটিংয়ের সুযোগ রাখা হয়নি।
মি মিম সুবিধা প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশের ব্যবহারকারীরা সুবিধাটি ব্যবহার করতে পারবেন। সুবিধাটি চালু হলে ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক নির্দেশনা দেখানো হবে বলে জানিয়েছে গুগল।
সূত্র: ম্যাশেবল